Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi!

Cumaya gitmek üzere Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını, konutunun yakında bulunan pastanenin önünde, kendisini pasta ve çikolatayla bekleyen vatandaşları görünce durdurdu. Aracından inen Erdoğan, doğum gününü kutlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Pasta ve çikolata ikram edilen Erdoğan, teşekkür etti. Erdoğan, doğum günü pastasını kestikten sonra camiye doğru hareket etti.