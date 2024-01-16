Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal paylaşım platformu X'ten açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumuzu büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper Gezeravcı kardeşimize Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalarda şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

"YARIN GECE TARİHİ BİR GÖREVE ÇIKACAKSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde olan Alper Gezeravcı’ya “Yarın gece tarihi bir göreve çıkacaksın. Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?” sorusunu sordu.

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“GÖREVE HAZIRIZ”

Bunu üzerine Gezeravcı, tüm hazırlıkların tamamlandığını ve görev saatini beklediklerini belirterek, “Alnımızın akıyla görevi icra edecek şekilde göreve hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZE İLHAM KAYNAĞI OLACAK”

“Tabi bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok kıymetli.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak, biz de bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum, Rabbim yar ve yardımcın olsun, yolun açık olsun.” dedi.

Alper Gezeravcı, “Gelecek nesillerimize, bizim hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız.” diye konuştu.

BAKAN KACIR’DAN GEZERAVCI’YA KARANTİNADA ZİYARET

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden, “Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Güçlü, Cesur, Kararlı. 18 Ocak 2024 Perşembe Türkiye saatiyle 01:11’de gerçekleşmesi hedeflenen fırlatmadan 32 saat önce Alper Gezeravcı’yı karantinada ziyaret ettik. Sadece kendisi değil, Aziz milletimizin ufku da bu yolculukla birlikte gökyüzünün sınırlarını aşacak. Türk milletinin desteği ve duaları Alper Gezeravcı’yla olacak.” ifadelerini kullandı.