Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası terörle mücadele mesajı: Operasyonlar genişleyerek sürecek

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehit ailelerinin metaneti karşısında duygulanmamak mümkün değil. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatanımızın dört bir yanında milyonlarca gencimiz var. Rabbim kahraman askerlerimizi cennetiyle müşerref eylesin. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. 5 günde hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef, 78 terörist etkisiz hale getirildi. 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisi yok edilmiştir.



"STRATEJİMİZ 'TERÖRİSTAN' KURMA PLANI YAPANLARI RAHATSIZ ETMİŞTİR"



Güvenlik Toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Bugünkü Kabine toplantımızda terör saldırılarını da ele aldık. Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı strateji 'Teröristan' kurma planı yapanları rahatsız etmiştir. Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe ülkemizin önünü kesme eylemleri daha da artmıştır. Ülkemizin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlar sayesinde bu çabaların sürdürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Birileri anlamasa da biz sınır ötesi operasyonlarımızla aynı zamanda ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da yırtıp attık. Geçici sığınmacı statüsüyle 620 binden fazla Suriyeli güvenli bölgelere geri dönmüştür. Terör örgütü kendisine biçilen bölücü rolü uygulayamamıştır. Karşımızdaki tablo açıktır. Mücadeleyi sadece kendi güvenliğimiz için değil evlatlarımızın terörsüz iklimde büyüyebilmesi için de vermeliyiz.





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Bu tür gündemlerin, ülkemizin planlarını bozduğu çevreler tarafından körüklendiğine inanıyorum. Türkiye operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını açık ve net göstermiştir. Bölgemize yeni Sevr dayatmaları yapanları alt üst ettik. Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı bizim gündemimizde yok nasıl genişleteceğidir. Irak ve Suriye'de eli kanlı caniler var oldukça bizim de içimiz rahat etmeyecektir. Operasyonlarımız sürecektir. Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan bu doğrultuda yeni adımları atacağız. Yeni harekatlarla şehitlerimizin dökülen kanlarının hesabını sormakla kalmayacak, geleceğimizi güvence altına alacağız.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE SADECE TÜRKİYE VAR"



Kararlıyız, çok azimliyiz. Terör örgütünü uzantılarıyla yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Terörle mücadeleyi siyaset üstü olarak görerek destek veren Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımız başta olmak üzere tüm siyasi partilere şükranlarımı sunuyorum. Bozgunculuk yapanları ise mahşeri vicdana emanet ediyorum. 2023 senesi Cumhuriyetimizin 100.yılı olması nedeniyle tarihimizde daha önemli yere sahip. Özellikle İstanbul Boğazı'nda yapılan 100 savaş gemimizin geçit töreni hafızalara kazınmıştır. Düzenlenen etkinlik Türkiye karşıtları kadar piyasa Atatürkçülerini de endişelendirmiştir. Bir süredir gündemde tutulmaya çalışılan konular hazımsızlığın geçmediğini göstergesidir. Anayasamızın ilk maddesindeki ifade bu iradenin sembolüdür. Ülkemizdeki kimsenin cumhuriyetle ilgili tereddütü yoktur. Kimsenin devletin bütünlüğü ülkenin esenliğiyle sıkıntısı yoktur. Kim bu konularla alan açamaya çalışıyorsa yanlış içerisindedir. Tartışmaları kimin alevlendirdiğini, kimin çıkar sağladığını milletimize hangi acıların yaşatıldığını hepimiz biliyoruz. Birileri aynı sahneleri canlandırmaya çalışmaktadır. Marjinal karakterlerin bir anda sağda solda arz-ı endam etmesi tesadüf değildir. FETÖ'den PKK'ya kadar bu örgütlerin acı sonları bile almasını bilen için ibret vesikasıdır. Önümüze kurulan tuzakların tamamı Türkiye'yi asıl gündeminden kopartıp kendi içine kapanmasına yöneliktir. Ülkemize hiçbir faydası olmayan suni gündemlerle enerjimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Bizim gündemimizde sadece Türkiye var, eser ve icraat var. Mazluma el uzatma düşenin elinden tutma var. Biz işimize bakıyoruz, Türkiye Yüzyılı inşası için koşturuyoruz.





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Gözden Kaçmasın Nefesler tutuldu...Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor Haberi Görüntüle

Türkiye olarak biz kendi hedeflerimize bağlı kalarak yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Hükümet programlarımızda taahhüt ettiğimiz yatırımları hayata geçiriyoruz. Depremle yıkılan şehirleri ayağa kaldırma önceliklerimiz arasında yerini alıyor. İl ziyaretlerimizde inşası biten ulaştırma yatırımlarının açılışını yapacağız. Yüzde 9'a düşürdüğümüz işsizliği daha da aşağıya çekmemiz gerekiyor. İstihdam yükümlülüğümü 2 kata, taahhüt oranını yüzde 60'a düşürüyoruz. İşverenlerimiz nitelikli iş gücünü yetiştirme imkanı bulacaktır. Deprem bölgesinde bu programı daha fazla destekle yürüteceğiz. Deprem bölgesindeki işyerlerinin yükümlülüklerini kaldırmıştık. Kurs ve programların 2024 için istihdam taahhüdü yüzde 30 olarak uygulanacak. Cep harçlıkları da asgari ücretin yüzde 30'u düzeyinde verilecek. Hayvanları telef olan vatandaşlarımızın zararını karşılıyoruz. 910 milyon lira kaynak kullanarak yetiştiricilerimize telef hayvanlarının yerine hayvan verdik.İnsanımızın refah düzeyini yükselmek için çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emekliye 5'er bin lira ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emekliler de ödemelerini aldı. Emeklilerimizi darda bırakmıyoruz, emeklilerimizin arasındaki artışı yakınlaştıracak adım artıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için ilave yüzde 5 artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Temmuz ayında emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Uygulamaya aldığımız emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.

İLK TÜRK ASTRONOT UZAYA GİDİYOR



Yarın gece saat 01.11'de uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumuzu Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper kardeşimizin bu yolculuğu milletimiz için hayırlı olsun. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum.