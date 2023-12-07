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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atina#Büyükelçilik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 18:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti kapsamında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilikte Dr. Sadık Ahmet’in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yaptığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyükelçilik önünde karşılayanlar arasında basketbol antrenörü ve eski basketbolcu Halil Ergin Ataman da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Büyükelçiliği’nde Dr. Sadık Ahmet’in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında İskeçe ve Gümülcine seçilmiş müftülerinin yer aldığı yetkililer tarafından havalimanına uğurlandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atina#Büyükelçilik

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