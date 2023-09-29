TEKNOFEST İzmir'de önemli mesajlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlenen Türkiye'nin yükselişine şahit oluyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan tüm İzmir'i, İzmirli kardeşlerimin her birini özellikle İzmir'in çalışkan, vizyoner ve vefalı gençlerini sevgiyle selamlıyorum. Neşet Ertaş bakınız İzmir'i nasıl anlatıyor; Gezdim tüm dünyayı, gördüm güzel İzmir sana geldim Biz de Hindistan'dan ABD'ye dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil ettikten sonra İzmir'e geldik. İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi sembolü TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Her birinize sevginiz, aşkınız ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline hepiniz hoşgeldiniz.

Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Tarihimizin bu dönüm noktasını anlamına ve önemine uygun bir şekilde kutlamanın gayretindeyiz. Geniş bir alana yayılan çeşitli etkinliklerle cumhuriyetimizin bir asırlık serencamını gençlerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST de bunlardan birisidir. TEKNOFEST coşkusundan TEKNOFEST'in şu muhteşem atmosferinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda gencimizi istifade ettirelim istiyoruz. Bu amaçla tek bir il yerine TEKNOFEST'i üç ilimizde tertipleyelim dedik.

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"İSTANBUL TEKNOFEST KENDİ REKORUNU KIRDI"

TEKNOFEST İstanbul 2 milyon 247 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırmıştır. Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinin siyasi sebeplerle hedef alındığı bir dönemde 2 milyonu aşkın gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı. Bugün de TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz. TEKNOFEST'in şehrimize, ülkemize, milletimize bilhassa siz sevgili gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Gelin dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni tecrübe etme imkanını kaçırmayın. Teknolojiye ilgi duyan tanıdıklarınızı teşvik edin. Bir yolunu bulup buradaki vizyonu, ufku, başarıyı mutlaka yerinde görün.

"BURADA BAŞARMAYA SEVDALI YÜREKLER VAR"

İzmirli kardeşlerimizi davet ederken elbette şehrimizin yeni veya eski milletvekillerini de unutmuyoruz. İleri teknoloji ülkemiz yerine on bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır.

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Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin hepsi gurur kaynağımız olan ürünlerini görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz. Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, Anka, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Başarmaya sevdalı yürekler var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk milleti var. Türkiye Yüzyılı'nın gönülleri aydınlatan ışığı var.

Burada on yıllardır hasretle beklediğimiz kardan aydınlığın muştusu var. Yapamazsınız diyenlere inat yaparız diyen, nice hayali kısa sürede gerçeğe dönüştüren, fikir-yürek ve alın teriyle büyük bir başarı hikayesi yazan TEKNOFEST gençliğine teşekkür ediyorum.

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TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini gafiller duymasa a tüm dünya biliyor, duyuyor.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içindeyiz. Kimseyi bugüne kadar ötekileştirmedik. Gençlerimizin özgürlükçü alanlarını genişletenlerden olduk.

Ne yapıyorsak, sizin için sizin istikbaliniz için yapıyoruz. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz.

Daha düne kadar dürüstlükten bahsedenlerin, iktidar uğruna birbirlerine nasıl yalan söylediklerini hep beraber takip ediyoruz.

Ulusal yapay zeka stratejimizi 2021 yılında yayınladık. Dijital teknoloji araçlarını yaygınlaştırıyoruz. TOGG'un üretimi aratarak devam ediyor. Geçen haftaki ABD ziyaretimizde Tesla'yı da ülkemizde üretim yapmaya devam ettik.

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Kızılelma'nın envantere girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz.AKINCI, TİHA'larla hava araçlarındaki hakimiyetimizi geliştirdik.

31 Mart seçimlerinde bu kazanımları daha da ileriye taşıyacağız. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmaya kararlıyız.