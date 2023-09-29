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Bakan Kacır duyurdu: TÜBİTAK bursları yükseltildi

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#Bakan Kacır#TEKNOFEST#TÜBİTAK
Bakan Kacır duyurdu: TÜBİTAK bursları yükseltildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 11:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Burs ve Destek Programları'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Uluslararası lider araştırmacılar programında proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarımızı 46 bin 310 TL’den 90 bin TL’ye yükselttik" ifadelerini kullandı.

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TEKNOFEST'te konuşan Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğum bir haber var. Uluslararası lider araştırmacılar ve uluslararası genç araştırmacılar burs programlarımız kapsamında vermekte olduğumuz aylık burs tutarını güncelleme kararı aldık.

Uluslararası lider araştırmacılar programında proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarımızı 46 bin 310 TL’den 90 bin TL’ye, uluslararası genç araştırmacılar programında proje yürütücüsüne sunduğumuz burs miktarını da 36 bin 385 liradan 70 bin TL’ye güncellemiş olduk. TÜBİTAK için hayırlı olsun. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

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Bakan Kacır duyurdu: TÜBİTAK bursları yükseltildi

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#Bakan Kacır#TEKNOFEST#TÜBİTAK

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