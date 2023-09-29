Bakan Kacır: 7'den 70'e milletimiz TEKNOFEST'e sahip çıkıyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz de Eylül ayında İzmir'de TEKNOFEST'i buluşturmuş olmamızın sevincini yaşıyoruz. 3. günde ilk 2 günde yakaladığımız ilgiyi görecek gibiyiz. 7'den 70'e milletimiz TEKNOFEST'e sahip çıkıyor.

Türkiye'nin geleceği için çok anlamlı. TEKNOFEST kuşağının hayal ederek geliştirerek şimdi de proje ortaya çıkarması bizim için çok değerli.

ELON MUSK TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta New York'taydı. Biz de o görüşmelere eşlik ettik. En önemli görüşmelerden biri de Elon Musk'la olandı. Cumhurbaşkanımız kendisini TEKNOFEST'e davet etti. Kendisi aynı zamanda uzay girişimcisi. SpaceX kendi alanında lider firma. Biz de kendileriyle iş birliği yapıyoruz. Uydularımızı onların aracılığıyla gönderiyoruz. TEKNOFEST'i yakından takip ettiğini biliyorum. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarını yakından takip ettiğini kendisi de söyledi.

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"TÜRKİYE TESLA İÇİN POTANSİYEL YATIRIM ÜLKELERİNDEN"

Türkiye Tesla için potansiyel yatırım ülkelerinden. Türkiye'de çok sayıda ABD, Japon, Avrupa firması faaliyet gösteriyor. Otomotiv sektöründe 30 milyar üzerinde ihracat hacmimiz var. Önümüzdeki dönemde akıllı otomobillerde üretim üssü olma iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Sadece Tesla ile değil pek çok marka ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Adım adım yeni yatırımların yükseldiğine şahitlik edeceğiz. Şu anda Türkiye'ye yoğun ilgi var. Çin'in elektronik üreticileriyle, Avrupa'nın önemli firmalarıyla masadayız.

Türkiye değer zincirlerinde çok önemli rol üstlenen güçlü tedarik alanına sahip. Pek çok yatırımcı için ideal adres olduğunu ifade etmek mümkün. Bu ifade bize ait değil, masada görüştüğümüz firmalara ait.

STARLİNK TÜRKİYE'DE HİZMET VERECEK Mİ?

Ay misyonumuz var. İlk Türk vatandaşlarımızı uzaya göndermek istiyoruz. Uydu geliştirme ve üretiminde kendi uydularını kullanmada sayılı ülkelerden biri. İMECE uzayda hali hazırda faaliyet gösteriyor. Bir yandan da uzayda yeni gelişmeler yaşanıyor.

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10 yıl önce uzaya yılda 100 uydu gönderilirken şu anda 2 bin gönderiliyor. Alçak yörünge uyduları yeni imkanlar beraberinde getiriyor.

Bizim hükümet olarak önceliğimiz her zaman milletimizin öncelikleridir. Burada da her zaman milletimizin menfaatlerini önde tutmaya devam edeceğiz. Yeni teknolojilere de hiçbir zaman kapımız kapalı değil.

Önümüzdeki dönemde 5G önemli bir haberleşme aracı olacak. 15 yılı aşan bir dönem e-Devlet süreci. e-Devleti tüm vatandaşlarımız aktif olarak kullanıyor. Biz yurt dışında anlattığımızda şaşkınlık yaşıyorlar. Dünyada 10 görünüyor ama önümüzdeki ülkelere baktığımızda nüfus oranla en başarılı ülkeyiz. Türkiye teknolojinin, dijital dönüşümün lideri olacak.