Menendez'in yerine gelen Cardin'den Türkiye'ye F-16 satışı için ilk açıklama

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Türkiye karşıtı açıklamaları ile tanınan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeni ile görevden ayrılması sonrası yerine Maryland eyaletinden Senatör Ben Cardin getirildi.

16 yıldır komite üyeliğini sürdüren 79 yaşındaki siyasetçi yakın geçmişte Türkiye ile ilgili olumlu açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim.



Koltuğu Bob Menendez'den devralan kıdemli Demokrat senatör Ben Cardin görevinin ikinci gününde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili bir soruyu "Bu konuyla ilgili olarak yönetimle görüşmeliyim çünkü bu sadece tek bir konuyu değil, birçok konuyu içeriyor" şeklinde cevaplayan Cardin Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunu Çarşamba günkü NATO Büyükelçileri toplantısında görüştüklerini vurguladı ve "Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısından hallolacağını söylüyor. Bu olursa en azından NATO sorunu çözülmüş olur. Ama müzakerelerde ilerledikçe buna ek daha birçok konuyu tartışmamız gerekiyor" dedi.



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Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin uzun süredir başkanı olan Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satmasına karşı çıkıyordu.

Menendez'in yerine gelen Cardin, geçen yıl Türkiye hakkında yaptığı bir açıklamada iki ülke arasında iyi ilişkiler kurulmasının elzem olduğunu vurgulamış ve “Türkiye önemli bir NATO ortağı. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmamız bizim çıkarımızadır” demişti.

6 Şubat’taki depremlerden sonra Senato’da konuşma yapan Cardin, Türkiye’de hayatını kaybedenlerin onuruna konuştuğunu ve ABD’nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtmişti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonrasında açıklama yayınlayan Cardin, darbe girişimini en şiddetli şekilde kınadığını duyurmuştu.

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Ayrıca Cardin, ABD üslerinin ve ülke içinde görev yapan ABD askeri personellerinin güvenliğinin sağlanmasından ötürü Türk makamlarına teşekkür etmişti.



Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için de 79 adet modernizasyon kiti almak için resmi başvuruda bulunmuştu.

Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgali sonrası Washington, hem Türkiye hem de NATO’nun hava gücüne destek olacağı gerekçesiyle F-16 satışına destek verdiğini ilan etmişti.

Biden yönetimi son olarak 17 Nisan'da, Türkiye’nin Finlandiya’nın NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından, 259 milyon dolar değerindeki 'modernizasyon kiti' satışına ilişkin bildirimini ABD Kongresi’ne iletmişti.