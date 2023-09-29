AB ülkeleri başaramadı, dünya Türkiye ve Yunanistan'ı konuşuyor! 'Resmi olmasa da çığır açacak bir anlaşma'

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Avrupa 2015 yılından bu yana yaşanan en büyük göç dalgası nedeni ile alarma geçmiş durumda. Dün Göç ve İltica Anlaşması'na ilişkin devam eden müzakereleri değerlendirmek için Brüksel'de toplanan AB ülkelerinin içişleri bakanları masadan elleri boş kalktı.

GUARDİAN 'BEKLENMEDİK GELİŞME' DİYEREK DUYURDU: RESMİ OLMASA DA ÇIĞIR AÇICI BİR ANLAŞMA

İngiliz Guardian ise Türkiye ve Yunanistan'a dikkat çekti. "AB üyesi ülkeler Brüksel'de bir göç anlaşmasına varamazken, bloğun dış sınırlarında kalan Yunanistan ve Türkiye'nin resmi olmasa da çığır açacak bir adım attı" diyen gazete anlaşmayı 'beklenmedik bir gelişme' olarak değerlendirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA WHATSAPP GRUBU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Guardian, İki ülkenin bakanları ve üst düzey yetkililerinin bir 'WhatsApp grubu' kurduklarına dikkat çekti ve Bakan Yerlikaya'nın sözlerine yer verdi;

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"Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyor. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz, orada da işbirliğini geliştireceğiz. "





YUNAN BASINI: ANLAŞMANIN İLK İŞARETLERİ

Yunan basınında daha önce çıkan haberlerde iki ülke arasında doğrudan bir hat kurulmasının planlandığı yazılmıştı

Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarının yaşandığı 2022'nin tamamında 18.000 ve 2021'de 8.000 olan ülkeye giriş rakamları 2023 yılında 30 bini aştı. Atina'nın göçmen akını konusunda Türkiye ile bir anlaşma imzalamak istediği günlerdir konuşulan bir konu.

Yunan basını Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in de bizzat bahsettiği anlaşma için Yunan yetkililerin oldukça istekli olduğunu vurgularken Ethnos gazetesi Bakan Yerlikaya'nın sözlerini ve iki bakanın WhatsApp üzerinden doğrudan iletişime geçmesini 'ön anlaşmanın ilk işaretleri' olarak değerlendirdi.

Ethnos ayrıca Keridis'in yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini ancak tarihin tam olarak netleşmediğini yazdı.



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ATİNA'NIN ANKARA'DAN İSTEDİĞİ 3 ŞEY

Kathimerini gazetesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analizde Atina'nın Ankara'dan üç istediği olduğunu ve bunların gerçekleşmesi durumunda Yunan yetkililerin Schengen bölgesine seyahat eden Türk vatandaşları için vize zorunluluğunun tamamen kaldırılması olmasa bile gevşetilmesi için Avrupa Birliği ile görüşmeye hazır olduğunu yazmıştı.

Gazete Atina'nın 3 istediğini ise şöyle sıralamıştı;

-Yunanistan'a göçmen akışını engellemek için kara ve deniz sınırlarının daha iyi denetlemesi

-İnsan kaçakçılarına göz açtırılmaması

-Yunanistan'dan sınır dışı edilenlerin kabul edilmesi