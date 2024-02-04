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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılışının ardından İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Depremin hemen ardından 21 Şubat’ta İslâhiye’ye geldiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin ilçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Depremden en olumsuz etkilenen diğer yerlerimizle birlikte İslahiye’nin yeniden inşası için süratle kolları sıvadık, ‘bismillah’ deyip çalışmalara başladık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler. Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8 bin 660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor. Bunlar, yaptıklarımızın bir kısmı. 10 bin 90'ı şehirde 608'i kırsalda olmak üzere konutlarımızın kurasını çekiyoruz. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor. Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir" dedi.

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'EN KISA SÜREDE AFET BÖLGEMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Erdoğan, "Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı 1068'dir. Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Türkiye, en zor olanı alnının akı ile geride bırakmıştır. Sadece 1 yılda çok ciddi mesafe katettik. 104 milyar dolar maliyeti bulan felaket karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Farklı projelerle süreci hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşümde başvuru 255 bini aştı. Yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sunuyoruz. Büyük bir gayretle çalışarak en kısa sürede afet bölgemizi ayağa kaldıracağız. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları, Allah'a havale ediyoruz. Canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Kura ile yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı kutluyorum.

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Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de yapıyoruz. Altyapı projeleri için İlbank aracılığıyla 56 milyon liralık hibe desteği sağlıyoruz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve öz veriyle çalışarak, deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla çok güçlü bir devlettir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzede hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

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'ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRANA KADAR DİNLENMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılış törenine katılmak için kente geldi. Şehir Hastanesi’nde yapılan törende konuşan Erdoğan, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece saatlerinde Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasına değinerek, “Dün gece Nurdağı ilçemizden hepimizi üzüntüye boğan acı bir haber aldık. Gaziantep Havalimanı’na gitmek için havalanan helikopterimiz maalesef kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken, teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rağmen, ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı teknisyenimizin tedavisi şu an hastanemizde devam ediyor. Rabbim askeri, polis, jandarma ve korucusu ile tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kaza ve saldırıdan muhafaza eylesin'' dedi.

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'SÖZ VERDİK Mİ YAPARIZ'

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bölgeye önemli hizmetler sunacağını kaydeden Erdoğan, ''Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemiz ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. Eseri görüyorsunuz. Biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele, yok. Gaziantep'e böyle eserler yakışır. Kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi ve 64 ameliyathanesi, 4500 araçlık otoparkı ile sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada, hastaneye güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz. Burası bölgenin çekim merkezi olacak.

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Bu hastaneler ile bölgede inşallah sıkıntı yaşayamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz ile ileri tıp ve gelişmiş imkanların olduğu hastanemizde bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Açılış ile beraber personel, randevu ve hizmet konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede bu meseleyi çözeceğine inanıyorum" dedi.

'YARALARI SARMA SÖZÜMÜZÜ HIZLA YERİNE GETİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta boyunca deprem bölgesindeki kentlerde hak sahiplerine konutlarını teslim edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün İslahiye'ye gidecektik. Fakat aşırı bir sis var. Bakan arkadaşlarımız orada. Merkezden oraya bağlanarak açılışlarımızı yapacağız. İslahiye'de inşası tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi ve anahtar teslimini gerçekleştireceğiz. Bugün 53 binin üzerindeki vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. 11 şehrimizin 124 ilçe 7 bin köy ve mahallesini vuran asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Deprem bölgelerinde hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi altyapı ve üstyapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten ve kazadan muhafaza eylesin. Ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret ve tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz.

31 Mart akşamına hazır mıyız? Tüm kadrolar durmadan, usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur ittifakı olarak inşallah Gaziantep'te el ele vererek, dayanışma içerisinde Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Hem hükümet hem belediyeler olarak yaptığımız yatırımlarla şehrin önünü açmaya destek vermeyi sürdürüyoruz.

Gaziantep sanayisi ve ticareti ile ülkemiz sınırlarını aşıp bölgesel bir merkez haline geldi. Bu vesile ile buradan bakıyorum Allah'ıma hamdolsun ki Gaziantep'e böyle bir eseri kazandırmanın onuru içerisindeyiz.''

Gaziantep Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu dua sonrası kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi açılış töreninde şu açıklamalarda bulundu:

Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılış töreni için bir aradayız. Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Büyük acılar yaşasak da umut ve gayretin şart olduğu şuuru ile hareket ettik. 2003’ten bu yana kat ettiğimiz mesafe ortadadır. 761 hastane hizmete açıldı. Milletimiz sağlığımız verdiğiniz için müteşekkirdir. Sağlık çalışanı sayısı 8 katına çıktı. Daha büyük azimle yatırımlara devam ediyoruz.

Hatay, Malatya şehir hastanelerinin de yapımı ile bütün büyük şehirlerimiz şehir hastanelerine kavuşmuş olacak. Gaziantep’in fazlası ile hak ettiği bu eserde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu. Olsun.

BAKAN ÖZHASEKİ: SENE SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Anadolu'da meydana gelen deprem sayısı 60 üzerinde. Neredeyse 2 yılda bir yıkıcı deprem oluyor. Bize düşen bu gerçekliği bilerek hareket etmek. Her an deprem olabileceğini aklımızdan hiç çıkarmamak. Bundan sonra evlerimizi yaparken bu gerçekliği bilerek hareket edeceğiz. 1 yıl kadar önce büyük bir olayla karşı karşıya kaldık. Uzun süren, yıkıcı bir depremdi. 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. 14 milyondan fazla insanımız da bundan zarar gördü. Manevi zararı ölçecek bir alet çıkmadı. Yakınını kaybeden insanın zararını nasıl ölçersiniz ki. Yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden uğraştık. 4.17'de deprem oldu, Cumhurbaşkanımıza bir iki dakikada haber verildi ve bütün bakanlarımızı buraya sevk etti. 810 belediyemizi deprem bölgesine sevk ettik. Hepsi aylarca deprem bölgesinde kaldı. İlk yardımda, insani yardımda herkes seferber oldu. Çadır ve konteyner kurulurken bizler de "sağlam zeminlerde nerelerde inşaata başlayabiliriz" diye çalışmaya başladık. Buraya gelen yabancı temsilciler bizde dörtte biri olsa ayakta kalamazdık dediler. Çocuklar kumbarasındaki parayı, hacını erteleyen amcaları hatırlıyorum. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz eski arabasına yorganlar koyup yola çıkmış yardım için. Bir de deprem turistleri vardı. Koca koca partilerin genel başkanları, belediye başkanları vardı. Fotoğraf çekip gazetecilere beyanat verip gittiler. O günlerde bizler zemin etüdünü sağlam yaparak inşaatlara başladık.

Şehirlerimizin meydanlarını bakanlık olarak bizler yapıyoruz. Ana caddelerini bizler yapıyoruz. Yerinde yapmak isteyen kardeşlerimiz için yardım paketini açıkladık. 56 milyar lira alt yapı için belediyelere hibe veriyoruz. Yer altında ne kadar altyapı işi varsa tamamını yenileyerek yapacağız. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Sizler güvenli konutlarınıza çıkıp Allah sizden razı olsun diyene kadar devam edeceğiz. 46 bin konutun teslimini yapıyoruz. Sene sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz.

BAKAN YERLİKAYA: HAYAT NORMALE DÖNENE KADAR YANINIZDAYIZ

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Toplam 19 bin 927 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün toplam 10 bin 698 konutun kuralarını çekip sizlere vereceğiz. 14 kontumuzun yapımı da devam ediyor. Onları da bitirip sizlere teslim edeceğiz. Hayat normale dönene kadar deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz. Yeni yuvalarınızın hayırlı olmasını diliyorum. Milleti için gece gündüz demeden çalışan, güçlü iradesini ortaya koyan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Çevre Bakanı'mıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Kabinedeki tüm arkadaşlarımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.