×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açıldı... Erdoğan: Asrın birlikteliği ile şehirleri ayağa kaldıracağız

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Açılış
Son dakika: Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açıldı... Erdoğan: Asrın birlikteliği ile şehirleri ayağa kaldıracağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 18:24

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da iki hastane için açılış töreni gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyon asrın birlikteliğini sergileyerek şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmanın yolunu arayacağız. Buradan şu samimi çağrıyı yapmak isterim. Muhalefeti deprem üzerinden polemik yapmak yerine vicdanlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz millet olarak tarihi boyunca nice badirelere göğüs gerdik. İnşallah bu meşakkatli döneminden üstesinden geleceğiz. Hastanemiz 126 yoğun bakım, 68 acil yatak olmak üzere 550 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanemizde 12 ameliyathane, 2 anjiyo cihazı, 13 röntgen cihazı bulunuyor. Hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Mühendisinden işçisine tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Hizmet alacak vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. 

Hükümet olarak Hatay ve diğer afetzede illerimizdeki çalışmalara kulp takmak için pusuda bekleyen kötücül bir zihniyete karşı da mücadele ediyoruz. Eline geçirdiği her fırsatı eleştirmek için kullananları milletimiz çok iyi tanımaktadır. 

Haberin Devamı

Sırf oy tercihlerinden dolayı hakaretlere uğrayan depremzede kardeşlerimizin yürek acısının akşamdan sabaha kapanmayacağı açıktır. Asrın felaketini yaşamış bir millet olarak böyle konuları konuşmamamız gerektiğine inanıyorum. 

Belediyenin yetişmediği yerde merkezi hükümet devreye girecek, 85 milyon asrın birlikteliğini sergileyerek şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmanın yolunu arayacağız. Buradan şu samimi çağrıyı yapmak isterim. Muhalefeti deprem üzerinden polemik yapmak yerine vicdanlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. 

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: 2 ayda 75 bin, yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: 2 ayda 75 bin, yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Açılış

BAKMADAN GEÇME!