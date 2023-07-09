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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay ülkemizin iftihar vesilesi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kızılay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 13:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Kızılayı ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay’ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nun başarılı geçmesini, kurumumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 1868’den beri ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanların imdadına koşan Kızılay mensuplarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

İnsanlığa hizmet yolunda vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyor, her birini şükranla yad ediyorum. Türk Kızılayı ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Devlet-millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali Kızılay’ın simgesi kırmızı hilal dara düşen tüm mazlumlara umut aşılıyor.

Kurumumuz başarılı faaliyetleri, bir buçuk asrı aşan köklü birikimi ve tecrübesiyle çok önemli bir boşluğu dolduruyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılayımız ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldı. Fedakarlık timsali personelimiz bir cana daha ulaşmak için olağanüstü çaba harcadı. Depremzedelerimiz bu gayretlerin en yakın şahididir. Kızılay’a sahip çıkmak 85 milyon olarak hepimizin görevidir.

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"SİYASİ ÇIKAR HESABIYLA KIZILAY’IN YIPRATILMAMASI GEREKİR"

Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay’ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her kademedeki Kızılay personelimize ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kızılay#Deprem

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