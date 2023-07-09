Bakan Özhaseki'den 'Yerinde Dönüşüm' projesi açıklaması: Adım adım denetleyeceğiz

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Bakan Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Afet bölgesindeki inşa sürecini hızlandıracak “Yerinde Dönüşüm” projemiz vatandaş nezdinde büyük teveccüh gördü.

Bununla beraber kamuoyunda gündeme gelen bütün iyi niyetli kaygıları anlıyorum ve bu kaygıları giderecek bütün tedbirleri aldığımızı belirtmek isterim.

Yine bu süreçte bilim insanlarımızın uyarı ve tavsiyelerini sonuna kadar dikkate alıyor; çok önemli ve değerli buluyorum.

"ADIM ADIM DENETLEYECEĞİZ"

Hiç kimse merak etmesin; 11 ilimizdeki afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını, ruhsattan meskene kadar her bir adımı, belirttiğimiz dört kırmızı çizgiden ödün vermeden adım adım denetleyeceğiz.

Yine hibe ve kredileri, inşaatların hak ediş seviyelerine göre vererek, inşa aksamalarının da önüne geçecek ve her bir projeyi, bölgede kurduğumuz “Yapım ve Dönüşüm Ofisleri” ile takip edip, kontrol edeceğiz.

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"TOKİ SÜRECİN GÜVENCESİ OLACAK"

Eğer taahhüt edilen inşaatlarda bir aksama olursa Bakanlığımızın ve ülkemizin yüz akı TOKİ'miz devreye girerek inşa faaliyetini tamamlayacak. TOKİ bu sürecin en büyük güvence noktası olarak hazır bulunacak.

Vatandaşlarımız güvenli konutlarına yerleşene kadar bölgeden ayrılmayacağız. İnşallah 11 ilimizde afetlere dirençli yapıları hep birlikte İNŞA EDECEĞİZ.