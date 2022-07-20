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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun KYK sözlerini tiye aldı: O söyledi ben de yaptım!

#Recep Tayyip Erdoğan#Kyk Borçları#Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlunun KYK sözlerini tiye aldı: O söyledi ben de yaptım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki tarihi zirve dönüşünde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, KYK düzenlemesi sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Ben söyledim yaptı' şeklindeki açıklamasına da yanıt verdi. Erdoğan, "KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım!" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri gülüşmelere neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan KYK düzenlemesini hatırlatarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da tiye aldı. Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"ONLAR KARŞIMIZDA, MİLLETİMİZ YANINDA"

"Türkiye’nin en büyük talihsizliği, demokrasinin gereği olan bir muhalefete sahip olmadığıdır. Bizde böyle bir muhalefet yok. Batı ülkelerinde, bazı yerlerde muhalefet yine bizdeki gibidir ama birçoğunda gelirler iktidarlarını desteklerler. Ama bizde böyle bir şey yok. Yalan üzerine kurulu bir siyaset anlayışı var. Ana muhalefette de öyle, yavru muhalefette de öyle, masanın altındakinde de öyle. Hepsinin şu andaki yapısı bu. Onlar karşımızda ama milletimiz bizim yanımızda.

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KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: O SÖYLEDİ BEN YAPTIM!

Cumartesi günü Kayseri’deyim. Toplu açılışlar yapacağım. Kayseri’de caddeler, meydanlar zaten gereken cevabı gerekenlere verecektir. Aynı gün yine Kayseri’de büyük bir fabrikada işçilerle toplantım olacak. Durmuyoruz, çalışıyoruz. En son Bay Kemal’in KYK ile ilgili söylediklerini duydunuz. Ondan sonra da ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım! (gülüşmeler)"

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