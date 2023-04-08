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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Isaac Herzog#Görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 22:15

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonla bir görüşme yaptı. Görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskını, Kıble Mescidinde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ’Hamursuz Bayramı’yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan'a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarının tepkileri ve endişeleri artırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa 11 Nisanda başlayacak itikâf döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti. 

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Her Ramazan ayında tekrarlanan bu olayların bölgenin kaderi haline gelmesinin önünü almak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun kaynağına inilmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Isaac Herzog#Görüşme

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