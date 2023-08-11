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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atama#Resmi Gazete
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 00:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karara göre, SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.

TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atanırken, AFAD Başkanlığına da Okay Memiş getirildi.

Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun getirildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılan atamalar şöyle; Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ayşegül Yıldırım Kara; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Tuncay Cevheroğlu; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne, Gülser Ustaoğlu; Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne, Şemseddin Yalçın; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne, Adil Çalışkan; Personel Genel Müdürlüğü'ne, Hamza Gökhan Eryılmaz; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Serdar Öz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Mahmut Kardaş ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Mahmut Aslan.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Atama#Resmi Gazete

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