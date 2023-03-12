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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay’a gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 13:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere bugün Hatay’a gidiyor.

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay ziyareti ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık bir buçuk saat sonra Hatay’da olması bekleniyor. Yoğun bir programı var, bugün pek çok ilçeye gidecek. Depremzedelerle buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. 14:30 gibi Kırıkhan’daki çadır kenti ziyaret edecek. Saat 16:00’da ise Samandağ ilçesinde muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir toplantı yapacak. Daha sonra Katar’dan gelen konteyner kent ve Defne’deki sahra hastanesini ziyaret edecek. 4 ilçede olacak Erdoğan.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Deprem

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