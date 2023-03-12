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Son dakika: Bakan Özer açıkladı: LGS tarihi belli oldu

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#LGS#Mahmut Özer#Sınav
Son dakika: Bakan Özer açıkladı: LGS tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 10:04

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Özer, LGS kapsamında gerçekleştirilecek olan merkezi sınavın 4 Haziran Pazar günü yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını hatırlatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

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#LGS#Mahmut Özer#Sınav

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