Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslendi: Antalya artık diplomasinin de yıldızı oldu

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Diplomasi Forumu için önceki gün Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün de hem Kepez’deki şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirdi hem de Turgut Özal Spor Salonu önünde miting yaptı. Erdoğan, Antalya’da özetle şu mesajları verdi:

SORDUM 80 BİN KİŞİ VAR DEDİLER: Sordum şu anda katılım nedir diye. Verilen rakam şu, 80 bin. On binler Antalya’da bugün bizlerle beraber. 31 Mart’a hazır mıyız? Yeniden Antalya diyor muyuz? Antalya turizmiyle, tarımıyla, insanıyla ülkemize değer katıyor, huzur veriyor. Antalya sadece artık turizmin ve tarımın değil diplomasinin de küresel yıldızlarından biri haline geldi. Antalya Diplomasi Forumu’nu izlediniz değil mi? Bu şehir artık dünyanın birleştiği bir yer. Bu tür organizasyonlar şehrimizin marka değerinin artmasına katkı sağlıyor.

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SEÇİMLER HESAP VERME DÖNEMLERİDİR: Seçimler siyasetçiler için hesap verme dönemleridir. Biz zaten yıllardır hesap verdik. Hesaptan kaçanlara 31 Mart’ta hesap sormaya hazır mıyız? Gümbür gümbür 31 Mart’a hazırlanıyor muyuz? Antalya 31 Mart’ta Türkiye Yüzyılı belediyeciliği, gerçek belediyecilik için söz veriyor mu? Bu kardeşiniz, Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında mı, başında. Cumhur İttifakı olarak Kabine bizde mi? Cumhur İttifakı ve Hükümet olarak işbaşında olduğumuza göre 31 Mart’ta yerel yönetimi bize teslim ettiğinizde ülkeyi uçurmaya devam edecek miyiz? Bu ülkeyi çöpten çıkarmayanlara bir daha teslim edemeyiz.”

CHP GENEL BAŞKANI ‘DEM’LENDİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi: “Geçtiğimiz günlerde CHP’nin yeni genel başkanı, seçim dönemine özel öğütler veriyor. Ne diyor; gerçek niyetinizi saklayın diyor. Polemiğe girmeyin ki zararlı çıkmayalım diyor. Yani şu seçim geçene kadar sahte olun, milleti kandırın diyor. Hangi kılığa gireceklerini şaşırdılar. CHP Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile DEM’lendi. İttifak yaptı. Bu iki parti kendi aralarında yaptıkları gizli kapaklı anlaşmalarla belediye başkan adaylıklarını, meclis üyeliklerini, belediye yönetimlerini paylaştılar. Sonra da utanmadan DEM’le ittifakımız yok diye demeç veriyor.”

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21 YILDA 304 MİLYAR YATIRIM

- Erdoğan, Antalya’ya yapılan yatırımları şu sözlerle anlattı: “Son 21 yılda Antalya’ya 304 milyar lira tutarında yatırım yaptık. CHP’nin burada bir yatırımı var mı, yok. Şehrimizde üniversite sayısını 5’e yükselttik. 116 adet spor tesisi inşa ettik. 66 sağlık tesisi yaptık. TOKİ vasıtasıyla 5 bin 570 konutun yapımını tamamladık. 26 bin 15 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.”

372 DÖNÜMDE DEPREME DAYANIKLI 4 HASTANE

- Kepez’deki Antalya Şehir Hastanesi’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni kökten değiştirmek için çok çalıştık. Şimdi Türkiye hemen tüm branşlarda dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden biri haline geldi” dedi. Antalya Şehir Hastanesi, 372 bin 917 metrekare alan üzerine inşa edildi. Türkiye genelinde 24’üncü olan şehir hastanesinin en öne çıkan özelliklerinden biri 718 deprem izolatörüyle 7-8 büyüklüğünde depremde bile sarsıntı hissetmeden hizmete devam edebilmesi. İzolatörler binayı dört yana 32’şer santim esneterek sarsıntının etkisini en aza indirgiyor. Modern tıbbın tüm olanaklarına sahip olan hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik, 16 doğum salonu, 2 LINAC, 13 röntgen, 3 MR, 3 BT, 3 anjiyo, 1 PET-CT ve 2 SPECT-CT cihazı var. Yerleşkede Kadın Doğum, Onkoloji, Kalp Damar ve Genel Hastane olmak üzere 4 ayrı merkez bulunuyor. 246’sı yoğun bakım olmak üzere 1500 yatak kapasitesine sahip hastane, sağlık turizminde de etkin kullanılacak.

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LİDERLERLE GÖRÜŞME TRAFİĞİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Antalya diplomasisi dün de sürdü. 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu’nun ilk gününde Erdoğan’ın liderlerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ana gündem konusu ise Gazze’de yaşanan insani dram olmuştu. İkinci günde de Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic, Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan dün Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de görüştü.