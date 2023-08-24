Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerle ilgili adımları yıl sonuna kadar atacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bugünkü toplantımızı siyasi mücadelemiz açısından son derece anlamlı bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz; geçen hafta 14 Ağustos tarihinde partimizin 22'nci kuruluş yıl dönümünü idrak ettik. İnşallah toplantımızın hemen akabinde Ankara Ticaret Odası'na geçerek partimizin 22'nci yaşını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bu vesileyle hem 22 yıllık zorlu mücadelemizdeki kilometre taşlarını hatırlayacak hem hafızamızı tazeleyecek hem de geçmişin tecrübeleri ışığında geleceğimize yön vereceğiz. Halka hizmeti hakka hizmet gören; görevine, işine, bulunduğu makama bu hassasiyetle yaklaşan kadrolar olarak inşallah yol ve dava arkadaşlığımızı daha da güçlendireceğiz. Yaklaşık 3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini suhuletle gerçekleştirdik. Milletimizin takdir ve teveccüh ile bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk" dedi.

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'SİYASİ AHLAK DERSİ VERENLERİN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR'

Seçimlerin aylar önce sonuçlanmasına rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntılarının halen devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Görüyoruz ki; 1,5 sene boyunca millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandora'nın kutusu açıldıkça meydanlarda sağa sola siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Daha düne kadar can ciğer kuzu sarması olup, bugün kanlı bıçaklı hale gelenlerin birbirleri ile ilgili söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur; ortaya saçılanlar, buz dağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Açıkçası irapta mahalli olmayan bir partiye, devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan, hepsinin toplam oyu yüzde 1 bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanının bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vadettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Eminim bizim gibi milletimiz de sürekli 'Hesap uzmanıyım' diye övünen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir. Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkemizin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Sadece bize oy veren kardeşlerimiz değil; tercihini farklı yönde kullanan vatandaşlarımız da bunların durumunu gördükçe Allah'a hamdediyor. Biz de Türkiye'yi bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakmadığı için Rabbi'mize hamd, milletimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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'CHP YÖNETİMİ, SEÇMENİNDEN ÖZÜR DİLESİN'

Bazı karanlık noktaların artık açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor; kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altına bir bakanlıkla gittiniz, oy oranına bakmadan önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Peki, aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Bölücü örgütün elebaşlarını günaşırı size destek açıklaması yaptıracak kadar heyecanlandıran neydi? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki; bu alçaklar milletin sinir uçlarıyla oynama pahasına uçak bileti paylaşıyorlardı? Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle ne konuştunuz? Seçim gecesi daha sandıkların 3'te 1'i dahi açılmadan 'Kazanıyoruz' tiyatrosunu niçin oynadınız? Yüksek Seçim Kurulu'ndan Anadolu Ajansı'mıza devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız, niçin yıprattınız, niçin itibarsızlaştırmaya çalıştınız? Daha bunun gibi pek çok makul soruyu Kılıçdaroğlu ve şürekasının sağa sola yalpalamadan bir an önce cevaplaması gerekiyor. Millet, bu soruların cevabını bekliyor. Kılıçdaroğlu ve şürekası 'Yenilen pehlivan güreşe doymaz' misali yaşadıkları ağır seçim hezimetine her gün yeni bir bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler. Bize, partimize ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine anket şirketleri ile el ele verip, hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler" dedi.

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'EMLAK VE KİRA PİYASASI YAKINDA DENGEYE KAVUŞACAK'

Kahramanmaraş merkezli 11 il etkileyen depremlerle ilgili de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılması, hükümetimizin asli gündemini oluşturuyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin unutulmasına izin veremeyiz. Deprem bölgesindeki her bir vatandaşımızın maddi kaybını telafi edinceye kadar durmadan, dinlenmeden, çalışacağız. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bin konutu ilk 1 sene içinde tamamlayıp, Allah'ın izniyle hak sahiplerine teslim edeceğiz. Enflasyonun vatandaşların hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla attık. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar, yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz. Türkiye ile ilgili bir taraftan bu politikaları hayata geçirirken; diğer taraftan partimiz için de seçim sonuçları ile ilgili muhasebemizi yapıyoruz. Nerede eksiğimiz varsa gideriyor, kusurumuz olmuşsa düzeltiyor, güçlü olduğumuz yanlarımızı daha da tahkim ediyoruz. Vatandaşlarımıza mesajlarımızı yeterince ulaştıramadığımız bölgelerde yüz yüze iletişime daha fazla yoğunlaşıyoruz. Oyunu alamadığımız her vatandaşımızla irtibat kurmak, sıkıntının kaynağını bularak, çözüme kavuşturmak boynumuzun borcudur. Hep söylediğim gibi bizim siyaset anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir."

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'MİLLİ İRADEYE 'KUTU KOLA' MUAMELESİ YAPANLARIN NE HALE DÜŞTÜĞÜ GÖRDÜK'

Erdoğan, muhalefete yönelik de "Milleti suçlamak yerine kabahati millette aramak, AK Parti'nin değil; ancak faşist CHP zihniyetinin hareket tarzıdır. Bugüne kadar asla böyle bir yanlışa bizler düşmedik. İnşallah bundan sonra da düşmeyeceğiz. Milletimiz ile gönül bağımızı güçlendirmeye bakacağız. Gençlerimizin ruh dünyalarına girmenin gayretinde olacağız. Bizi eleştirenlere sabırla yaklaşarak, anlamaya çalışacağız. Reklam ve şov peşinde koşanlardan asla ve asla olmayacağız. Şehirlerinde hizmet için harcamaları gereken kaynakları reklama ayıranlar sosyal medya belediyeciliğinden öte geçemezler. Milletin ferasetini hafife alanların milli iradeye 'kutu kola' muamelesi yapan edepsizlerin ne hallere düştüğünü hep birlikte gördük. Varsın onlar seçmene karşı aynı kibirli, aynı nobran, aynı küstah tavrı sergilemeye devam etsinler. Eser ve hizmet siyasetimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Saygıda, hürmette, hizmette kusur etmeden şehirlerimiz için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmaya devam edeceğiz. 7 Ekim tarihinde yapacağımız büyük kongremizin hazırlıklarını işte bu hassasiyetle yürütüyoruz. Yepyeni bir heyecanla milletimizin huzuruna çıkacağımız kongremizi inşallah 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun da lokomotifi haline getireceğiz" dedi.