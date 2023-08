Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Haberin Devamı

Çanakkale'deki orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı. Orman yangınında yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alan zarar gördü.

11:09 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada "Bizden dualarını esirgemeyen milletimizin emeğiyle 48 saat dolmadan kontrol altına alındı. Ben bir kez daha Çanakkale ruhunu gösteren taraflara teşekkür ediyorum. 7 vatandaşımızın kronik rahatsızlıkları olanları vardı, 1 gönüllümüzde yaralanma söz konusuydu. Herhangi bir hayati durumları yok. Can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti. Etkilenen alanda yaşayan ekosistemdeki canlılar için içimiz yandı açıkçası. 7 ev hasarlı, bunlardan 3'ü kullanılmayan evdi. 29 adet ahır benzeri yapı hasarlandı. Bazı sebze-meyve bahçeleri yine... Konular için ilgili bakanlık yetkilisi arkadaşlar sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. 10 uçak ve 38 helikoptere çıktık." dedi.

Bakan Yumaklı, "Hava araçlarımız şu ana kadar 503 saat uçuş yaptı, 2 bin 828 sorti yaptı, yaklaşık 9 bin tona yakın suyu da yangın alanında kullandı. İHA'lar, sadece dünyada 2 ülke kullanıyor, bizim gözümüz ve kulağımız. Biz onlardan aldığımız anlık görüntüleri sahadaki arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. İHA'lar 24 saat boyunca havadaydı. Yaklaşık 790 kara aracı kullanıldı. 3 bin 175 personel sahada mücadele etti. Çanakkale-Çan karayolu ulaşıma açılmış olacak. Boğaz trafiği de tek yönlü ulaşıma açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK"

Yumaklı, "Helikopterlerimizin soğutma çalışmaları devam edecek. Eskişehir'de çıkan yangın da 260 hektarlık ormanlık alanı etkilemişti. O yangın da kontrol altına alındı. An itibarıyla ülkemizde herhangi bir aktif yangın söz konusu değil.

Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangının çıkış nedenine ilişkin soruya ise "Bir araziden çıktı ama sebebini arkadaşlar araştırıyorlar" yanıtını verdi.

09.40 ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE TEK YÖNLÜ AÇILACAK



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle çift yön geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat: 11.00’den itibaren güney-kuzey tek yön olarak açılması planlanmaktadır.

09.20 MEZARLAR ALEV ALEV YANDI



Çanakkale’deki orman yangını rüzgarın etkisiyle birçok yerleşim alanını olumsuz etkiledi. Yağcılar Köyü ise yangından ağır hasar alan köylerden biri oldu. Yangın, Yağcılar Köyü’nde 4 evi yerle bir ederken, köy mezarlığı da yangına teslim oldu. Diğer yandan Yağcılar Köyü’nde çalışmalarını sürdüren arama kurtarma personelinin üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda yaralanan arama kurtarma personeline ilk müdahalesi arkadaşları tarafından yapıldı. Daha sonra yaralanan personel sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yürek burkan görüntülere sahne olan Yağlıca Köyü Mezarlığı hem havadan hem de karadan görüntülendi.

08.17 YANAN ALANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çanakkale Merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangını 3. Gününe girerken sabahın ilk saatlerinden itibaren takviye hava araçları ile çalışmalar hızlandırıldı. Gece boyunca 4 adet gece görüşlü helikopter bölgede kara ekipleri ile birlikte görev yaptı. Günün ilk ışıkları ile yangının boyutu dron kamerasına yansıdı.

07.50 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı.

00.30 Bakan Yumaklı SON GELİŞMELERİ AKTARDI



Çanakkale’de devam eden yangında son gelişmeleri aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Bugün Çanakkale yangınında 36’ncı saatteyiz. Bugün ülkemizde 16 orman yangını çıktı. Bunlardan 14’ü kontrol altına alındı. 2 tanesi hala devam ediyor, bir tanesi az önce de söylediğim gibi Çanakkale yangını. Diğeri de Eskişehir’de devam eden yangın. Her 2 yangında da kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Gece boyunca da devam edecek. Gün içerisinde Eceabat’ta bir yangın meydana geldi. Vatandaşımızın yapmış olduğu kaynak işleminden meydana gelen yangın, maalesef gün içerisinde güçlerimizin bir bölümünü de oraya kaydırmak durumunda kaldık. Eskişehir’deki yangın balya yapma makinesinden dolayı çıktı. Günün sonunda baktığınızda yangınların yüzde 90’ın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz doğru olur. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bugün, dünden daha iyi durumdayız, Çanakkale yangınıyla alakalı. Hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibariyle bütün şartlar düne göre lehimize devam ediyor. Gün içerisinde yoğun enerji ile mücadele ettik. An itibariyle o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm zorladı. Arkadaşlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyorlar. 8 uçak, 30 helikopter, 790’a yakın arazöz ve iş makineleri beraberinde 3 bin 100’e yakın personelimiz ile mücadeleyi devam ettirdik. Şuan itibariyle 4 gece görüş helikopteri ve diğer unsurlar aynı şekilde mücadeleye devam ediyorlar. Gün içerisinde tedbir gayeli boşalttığımız 9 köyümüz vardı, 2 köyümüz de dahil oldu. Bu köylerimiz için tehdit söz konusu değil. Bu süreçte en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız oldu. Onlarda tedbiren müşahade altında tutulmaya devam ediyorlar. Eskişehir’deki yangına da 1 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesi ile beraber 200 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Çan yolu hala ulaşıma kapalı. Bu sabahtan itibaren çift yönlü olarak Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı, uçaklarımızın su almasına engel olmaması adına. Saat 22.00 itibariyle de sabaha kadar Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açılmış oldu. Gün boyu canını hiçe sayarak mücadele eden personel ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

21.00 ERDOĞAN: TÜM TEDBİRLER ALINDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangınla mücadele eden Çanakkaleli ve Bursalı vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Tarım ve Orman Bakanımızın koordinesinde 8 uçak, 26 helikopter, 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 1328 personel ile yangına müdahale ediliyor. 800’ü ormanlık olmak üzere toplam 1500 hektar alanın etkilendiği alanın can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız. Ülkemizdeki yangınların yüzde 90’ınından fazlası maalesef insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. İhmalkarlık veya özensizlik çok büyük felaketlerin yaşanmasına neden oluyor. Buradan tüm vatandaşlarımı hava sıcaklıklarının 40 ile 50 dereceler arasında seyrettiği bu yaz günlerinde daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Türkiye’nin başına gelen her sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri size, milletimizin vicdanına havale ediyorum" dedi.

20.45 37 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de orman yangınına müdahalenin devam edildiğini belirterek “Orman yangınında 97 kişi dumandan etkilenmiş olup, 37 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.” dedi.

EKİPLERLE KÖYLÜLER EL ELE

Önce Atikhisar Barajı’nın hemen yakınındaki Belen köyüne doğru yola çıktım. Yol boyunca alevlerin arasından ilerleyerek köye ulaştığımda hasta, yaşlı, kadın ve çocuklar tahliye edilmişlerdi. Gençler ise itfaiye ekiplerine yardım etmek için köyde kalmıştı. Bazı evler ve ahırlar yanmış, kaçamayan hayvanlar telef olmuştu. İtfaiye ekipleri alevlerle korkusuzca mücadele etmeye çalışıyor, bir yandan da helikopterden gelecek yardımı bekliyordu. Jandarma ise hem köyün girişinde nöbet tutuyor hem de hayvanları kurtarmaya çalışıyordu. Arada bir koordinatör olmamasına rağmen asker, itfaiyeci, ormancı ve köylüler büyük bir uyum içerisinde hareket ediyordu. Çanakkale ruhunu andıran bu mücadele sabahın ilk saatlerine kadar sürdü. Gün ışıdığında köydeki manzarayı görünce şaşırdım. Neredeyse bir savaştan çıkmış gibiydi. Her yandan dumanlar yükseliyordu. Gece boyu alevlerle mücadele eden savaşçılar yorgun düşmüş, alevler köyü terk edince her biri bir köşede yere çömelmişti.

Köylüler yanan evleri ve telef olan hayvanlarının ardından gözyaşı döktü.

SAMAN BALYALARI KÖYÜ KÜL ETTİ

Belen köyünden ayrılıp Çanakkale’nin merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar köyüne geçtim. Köyün girişinde jandarmalar nöbetteydi ve içeri kimseyi bırakmıyorlardı. Gazeteci olduğumu söyleyince geçmeme izin verdiler. Köylünün hayvanlarına kışın yedirebilmek için istiflediği tüm saman balyaları yanmış, bu balyalar yangını köyün tümüne yaymıştı. Neredeyse yarısı kül olan köyde panik havası vardı. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı arazözler arazide ilerliyor ve alevlere müdahale ediyordu. Gençler yangının başka evlere sıçramaması için damlardan aşağı su sıkıyor ya da kovalarla su taşıyordu. Herkes birbirine köydeki diğer kişilerin sağlık durumlarını soruyordu. Köyden çıkarken yolun kenarına devrilmiş ve yanmış bir motosiklet gördüm. Motosikletin sahibine ne olduğunu sormak için döndüğümde, sağlıklı olduğunu, köydeki yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söylediler. Buradan alevlerin merkezi olan Damyeri köyüne gittim. Yangının ilk başladığı iddia edilen yer bu köyün yakınlarında bir nokta. Köylüler evlerini ve hayvanlarını kurtarmak için koşturuyor, itfaiye ekipleri de alevlerin köyün tümünü yakmaması için mücadele ediyordu. Bazı evler, ahırlar ve garajlar kül olmuştu. Köylüler sular kesik olduğu için belediye ekiplerine tepki gösteriyordu.

AĞILA GİRİP HAYVANLARI KURTARDI CESUR YÜREK KÂMİL ALBAY

Çanakkale’de önceki gün başlayan yangın saatlerdir kontrol altına alınmaya çalışılırken, bir görüntü herkesi duygulandırdı. Alevlerin tehdit ettiği bir ağıla giren İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kâmil Türkdönmez, içerideki tüm hayvanları yangından kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Albay Türkdönmez’in haberi alıp bölgeye intikal ettiği ve yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan hayvanları o noktadan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kâmil Albay, onlarca keçi ve koyunu yanmaktan kurtardı. - Kâmil Türkdönmez

‘BAZI KAHRAMANLAR İYİ Kİ VARLAR’

Orman yangınına müdahale eden bir ekip, rüzgârın yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı kahramanlar iyi ki varlar... Şiddetli rüzgârın ani yön değiştirmesi sonucunda alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi. Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgâr ile de mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin” ifadelerini kullandı.