MSB’den ABD’ye PKK ile ortak tatbikat tepkisi: Terörle mücadele teröristlerle yapılmaz

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Gündemdeki sıcak başlıklara ilişkin açıklamalarda bulunan MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ABD VE PKK/YPG’NİN ORTAK TATBİKATI

“15-17 Ağustos tarihlerinde ABD ve PKK/YPG terör örgütü Haseke/Kamışlı’da ortak silahlı tatbikat gerçekleştirmiştir. ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

HOMS LİMANI’NIN TÜRKİYE’YE KİRALANDIĞI İDDİASI

“Libya makamları tarafından 05 Ağustos 2023’te Homs Askerî Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı alınmıştır. Bunun üzerine, bölgeden çıkmak istemeyenler tarafından bu kararı protesto etmek ve kamuoyunda farklı algılar yaratmak maksadıyla Homs Askeri Deniz Limanı’nın söz konusu kısmının Türklere verilmek üzere boşaltıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Ayrıca, Türkiye-Libya arasındaki askerî iş birliği faaliyetleri Libya makamlarının talepleri doğrultusunda, Libya Silahlı Kuvvetleri eğitim merkezlerinde ve danışmanlık boyutunda icra edilmektedir. Libya makamlarının aldığı kararın bizimle veya bizim faaliyetlerimizle bir ilgisi yok. Limanın boşaltılması olayı üzerinden konunun istismar edildiği, ‘Limanın Ülkemize tahsis edileceği’ yönünde asılsız haberlerin Türkiye aleyhtarı üçüncü taraflarca çıkarıldığı değerlendirilmektedir.

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UKRAYNA LİMANINDAN ÇIKAN GEMİ VE TAHIL GİRİŞİMİ

Tahıl Girişimi ilgili bizim duruşumuz net. Daha önce başarısı, faydası ispatlanmış Tahıl Girişimi’nin dörtlü olarak devam etmesinden yanayız. Bunun dışındaki alternatiflerin şuanda gündemimizde olmadığını hep ifade ettik. Ukrayna geçen hafta inisiyatif alarak bir gemisini yola çıkardı. İstanbul Boğazı’na kadar güvenli şekilde gelmiş ticari gemilerin boğazlardan geçmesi için herhangi bir engel söz konusu değil. Burada önemli olan çatışma ortamından bu gemilerin emniyetli şekilde boğaza kadar gelmeleri. Şuana kadar da başka bir gemi çıkışı olmadı. Ve bunun alternatif bir yol olabilmesi için sürekli hale gelmesi lazım. Rusya’nın bundan sonra çıkacak gemilere karşı tavrının ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için biz tekrar duruşumuzu ifade edelim ve Tahıl Girişimi’nin dörtlü olarak, devamından yana olduğumuzu ifade edelim.

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KKTC’DEKİ YOL ÇALIŞMASI

Pile Köyü, Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı bir köy. KKTC vatandaşlarının Pile köyüne gitmek için İngiliz üssünden geçmek zorunda kalıyor, bu da sıkıntılara neden oluyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin 2004 yılında aynı bölgede yaptığı yol çalışmasına BM’nin bir itirazı olmadı ancak 2001 yılından bu yana yapılmak istenen Pile-Yiğitler Yolu’na müdahale ettiler. BM Barış Gücü’nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM’nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Yolun yapımına ilişkin inşaatın devam edip etmeyeceğinin kararını da KKTC verecek.”

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SON BİR HAFTADA 40 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, şunları söyledi:

TERÖRLE MÜCADELE

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 40 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylelikle 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bin 102’ye ulaştı. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Bu yılın başından itibaren harekât bölgelerimize (Suriye) terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. 2’si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 32’si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hâle getirildi.

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SINIR GÜVENLİĞİ

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 351 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 10’u FETÖ mensubu olmak üzere 11’i terör örgütü üyesidir.

ÖĞRENCİ PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla Tıp, Diş, Eczacılık Fakültelerine ve Sağlık Meslek Yüksekokullarına Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına okutulmak ve 2023-2024 yılında eğitime başlamak üzere askerî öğrenci alınacak. Temin Faaliyetinin 2’nci seçim aşamaları 28-29 Ağustos tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı/Ankara’da icra edilecek.”