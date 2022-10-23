Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle bir araya geldi: FETÖ'cülerle hamburger yeme derdimiz yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

* Diyarbakır'a ayak bastığımız andan itibaren çok farklı bir atmosfer yaşıyoruz. Bugün Diyarbakır kıpır kıpır yerinde duramıyor. Öncelikle şahsım ve heyetime gösterdiğiniz sevgi ve coşku için teşekkür ediyorum.

* Bugün Diyarbakır'da 70 bini bulan katılımla muhteşem bir açılış töreni yaptık. Diyarbakırlı kardeşlerimle samimi bir muhabbetimiz oldu. Hem kendileriyle hizmete açtığımız eser ve hizmetlerin heyecanını paylaştık, hem de şöyle geçmişten bugüne Diyarbakır muhasebesi yaptık.

* Amasra'daki maden kazası sebebiyle programımızı ertelediğimiz için festivale yetişemedik. Gençlerimizin sahip çıkmasıyla nasıl coşkulu bir şekilde yapıldığını takip ettim.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor Haberi Görüntüle

* Halen Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Konya, Çanakkale'de yapılan bu festivali yaygınlaştırıyoruz. Diyarbakır bu festivali her yıl düzenleyeceğimiz şehirler arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıl yapacağımız şehirleri İzmir Adana, Antep, Erzurum ve Trabzon olarak belirledik. Ülkemizin güzelliklerini ortaya koyan her faaliyet bizim için çok önemlidir. Bugün ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının üzerinde çok daha büyük hedeflere doğru yürüme imkanına sahibiz.

* Ülkemizin sahip olduğu kalkınma altyapısının bizi getirdiği bu seviyeyi daha ileriye taşımak istiyoruz. Birileri diyor ki "AK Parti'nin gençliği yok." Buyurun gençlik burada. Bu gençler önümüzdeki Haziran'da sandıklarla o birilerine gereken dersi verecek.

"TÜRKiYE YÜZYILINI BERABER YÜKSELTECEĞİZ"

* Bunların derdi ne sizlersiniz ne de ülkemizdir. Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü milletimizin omuzlarına yıkma peşinde olanlara bugüne kadar meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Kimsenin değil, kendi oyun planımızı takip ederek özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek, yükseğe taşıyacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz.

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* Biz maalesef bu güzelim yolları yaparız ama HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Farkımız bu. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız. Farkımız bu. Biz hep birlikte Türkiye'yiz derken birileri gibi istismar yapmıyoruz. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de bütün yolları gençlerimizle yürüyor, her mücadelemizi onlarla gerçekleştiriyoruz. Ben gencim, çünkü gençlerle beraberim. Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil.

"FETÖ'CÜLERLE HAMBURGER YEMENİN DERDİNDE DEĞİLİZ"

* Gençler nereye gidersek gidelim milletimizle, özellikle gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.

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* Sadece son 2 yılda 15 farklı şehrimizde 25 buluşma gerçekleştirerek her yaştan her eğitim kademesinden gençlerimizle sohbet ettik. İlk defa oy kullanacak 6 milyonun üzerinde sadece Diyarbakır'da 172 bine yakın gencimiz var. Biz bu buluşmalarda aynı zamanda gençlerimizle ortak geleceğimizi şekillendiriyoruz. Gençlik Kolları Başkanlığı'mızın ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" sloganı aslında Türkiye yüzyılının ayak sesleridir.

* Bugün gündüzüyle gecesiyle huzur dolu bir Diyarbakır var. Şehrin 4 bir yanında ardı ardına yükselen fabrikalarda geleceğine sarılan insanların alın terleri haneleri doldurmuştur.

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DÜNYA ENERJİ KRİZİ



* Biz dünyaya malum hamburger yemeye gitmedik. 20 yıldır gerek başbakanlığım gerek Cumhurbaşkanlığım döneminde dünya liderleriyle görüştük. Son 1 ayda Putin ile 5 kez görüşmem var. Zelenski ile aynı şekilde. Öbür tarafta ABD Başkanı'yla telefon görüşmelerim var.

* O kritik dönemde sayın Putin'le Zelenski ile burada aracı olabilir miyiz diye adım attık. Her iki tarafta heyetlerini önce Antalya'ya dışişleri bakanlarını gönderdiler. Daha sonra İstanbul'a tahıl koridorunda adım atmak için heyetlerini gönderdiler. Biz şu an 800 milyon tonu aşan tahılı dünyaya gönderdik. Putin'le yaptığımız son görüşmede tahılın dışında Afrika başta olmak üzere oradaki ülkelere ne adımlar atabiliriz bu nu konuştuk. Gübre konusunda nasıl adımlar atabiliriz diye. Bunu da inşallah Putin2le yaptığım görüşmede bunun da önünü aşacağız. Bu az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere tahıl ve gübre ile bu adımı atacağız. Türkiye olarak dünyadaki farklı yerimizi ispat edeceğiz.

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"SİZ DİK DURDUKÇA ENDİŞE ETMEYİN"

* Gençlerimizle beraber 7 ay içinde çok çalışacağız ve sandıkları da haziran ayında beraber patlatacağız. Siz dik durdukça endişe etmeyin. Ve bilin ki dünya Türkiye'nin ayağa kalkışını bekliyor. Bugün Diyarbakır çevreyolunun açılışını yaptık. Bugüne kadar bunların buralarda bir adımı var mıydı? Kültür, altyapı bizim işimiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'IN İLK OYU



* İlk oyu rahmetli Erbakan'a vermiştik. Onlar ne diyordu, "Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız." Biz çoluk çocuğa bırakmadık. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta gençlerimize bıraktık.

* Benim 2 oğlum, 2 kızım var. Ve kızlarım düşünün imam hatip okulunda başörtülü olarak okula sokulmuyordu. Böyle bir dönem yaşadılar. Mecburen ben bir kızımı imam hatipten arkadaşımla görüştüm. Dedim böyle böyle bir sıkıntım var. Kızım başörtülü olarak derslere giremiyor. Başkan dedi ne düşünüyor sun ya. Bana gönder dedi. Ve kızımı bir başka kız arkadaşıyla beraber o kardeşimin müdürlük yaptığı imam hatibe gönderdim. Ve benim kızım okulu o imam hatipde bitirdi. Üniversitelerde başörtülü kızlarımızın başlarından başörtülerini polis almak zorunda kalıyordu. Şu an Bay Kemal'in yanındaki yardımcısı o zaman İstanbul üniversitesinde ikna odalarında bulunuyordu. O zaman televizyonda başörtülerine bez parçası diyen Bay Kemal utanmadan çıkmış "Bu problemi ben çözeceğim" diyor. Ya böyle bir problem yok. Biz şimdi diyoruz ki, "Eşeği sağlam kazığa bağlayın başımıza bu dertler gelmesin" Şimdi diyoruz ki anayasa değişikliği yapalım, yolumuza devam edelim. Anayasa değişikliği yaparsak bunlar daha sonra bir şey yapamaz.

AHMET KAYA ANISI

* Belediye Başkanlığı dönemine sayın Kaya ile ilişkilerimiz baya iyiydi. Hatta bazı programlarımıza Sayın Ahmet Kaya'yı davet ederdim. Ama hepsinden öte de ben cezaevine giderken, cezaevine giderken arifesinde Yedikule'de büyük bir program düzenlenmişti. O gecenin önemli sanatçılarından bir tanesi Ahmet Kaya'ydı. Ahmet Bey'in o gün orada bazı önemli ifadeleri vardı. "Şiir okuyanların cezaevine girmediği bir Türkiye'nin özlemini yaşıyorum" demişti. Ve önceleri Ahmet Kaya'ya metiyeler düzenlerin o törende nasıl terbiyesizlikler yaptığını, nasıl tabak çanak kırdığını, Ahmet Kaya'nın üzerine saldırdığını gördüğümüzde bunların nasıl çok yüzlü olduğunu hatırlıyorum. Ve Yedikule'deki o konuşma unutulur gibi değil. Sayın Kaya'yı başbakanlığım döneminde ülkeye getirmeyi düşündüm. Aileye bunu paylaştık fakat aile bu konuya sıcak bakmadı. Bir devirdi geldi geçti. Onun için de tekrar ailesine başsağlığı dilerken kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ



* Bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı? Şu anda galiba bir TV programında aday olduğunu açıklamış. Herhalde izin vermişler. Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye Bay Kemal gibi bir adayı görmekle nasıl bir Cumhurbaşkanı yaşayacak. Onlar bugüne kadar bu ülkede ne yaptılar, hangi yatırımı yaptılar, ellerinde bu kadar belediye başkanıyla yaptıklarını çıkıp konuşsunlar. Biz de 20 yıldır yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz.