Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır’a geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır programı Bartın'daki maden kazası nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Malatya’dan özel uçakla Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanından otobüs ile toplu açılış programının yapılacağı İstasyon Meydanı'na geçti. Erdoğan, yaklaşık 12 milyar 342 milyon liraya mal olan 140 projenin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'na katılacak.

İşte toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

Diyarbakır bugün bir başka... Diyarbakır'ı özlemişiz. Sizlerin coşkusundan anladığım kadarıyla Diyarbakır da bizi özlemiş. Bartın'daki elim kaza nedeniyle gezimizi ertelemek durumunda kalmıştık. Şehitlerin ailesi bize emanettir. O emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız. Başlatılan incelemeler sonucunda olayda kusuru olanlar tespit edilecek, onlarla ilgili de her türlü işlemi yapacağız.

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DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ BATI'NIN ŞEMPANZELERİNE BIRAKMADIK

Diyarbakır Anneleri'ni Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri'ni gelip ziyaret ettiler mi? Niye? Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar sadece sahne artistidir. Benim Diyarbakır Annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler.

5 MİLYAR 125 MİLYON TUTARINDA 140 KALEM ESERİ AÇIYORUZ

Şehrimize kazandırdığımız yatırım bedeli 5 milyar 125 milyon olan 140 kalem eseri bugün buradan açıyoruz.

ÜLKEMİZİN AYDINLIK GELECEĞİNE 85 MİLYONLA HEP BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Diyarbakır'ın rengi, terör ve siyaset baronları değildir. Diyarbakır'ın rengi kökenine, inancına, sahip çıkan asil insanlardır... Diyarbakır'ı köklerinden koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bir maziden matiye köprü kurarken zamanın ruhunu da es geçmiyoruz. Ey Diyarbakır gel, her güzelliği içinde barındıran rengine birlikte sahip çıkalım. Gel, ülkemizin aydınlık geleceğine 85 milyonla hep birlikte yürüyelim. Bu bölgenin kadim şehirleri Şam'ın, Bağdat'ın, Kudüs'ün boynu bükülürken senin de yıldızını yükseltelim. Sen bu ülkenin, bu milletin gözbebeğisin. Sen, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin en önemli lokomotiflerinden birisisin. Ali Emiri de Ziya Gökalp de Sezai Karakoç da Diyarbakırlıdır. Eski yeni her eseriyle Diyarbakır'ı gönülden seviyoruz.

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KÜRT DEĞİL AMA KÜRT KARDEŞLERİMİ SÖMÜRÜYOR

Ah şu Diyarbakır sokaklarının dili olsa da konuşsa... Diyarbakır'ın kolunu kanadını kıranların ihanetini anlatsa... Her nutuklarını hak, hukuk ve özgürlük lafıyla bitirenlerin nasıl baskının, zulmün dibine vurduklarını anlatsa... Bunların adı Kürt, kendilerinin Kürtlükle alakası yok. Kürt kardeşlerime en büyük zulmü yapan bunlar. Kandil'e benim Kürt kardeşlerimin çocuklarını kaçıran bunlar değil mi? Her türlü tacizi yapan bunlar değil mi? 7 ay sonra yapılacak seçimlerde bunlara bütün bunları hesabını sormaya var mıyız? Yasin Börü kardeşimizi şehit eden alçaklar bunlar değil mi? Şu anda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Bu adam Kürt değil. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını Kürt kardeşlerim sormayacak mı? Şu anda bir eş başkanları var. Kürt mü? O da değil. O da Kürt kardeşlerimi sömürüyor.Allah bir daha bu ülkeye de Diyarbakır'a da o acı günleri göstermesin diyorum. Hamdolsun Diyarbakır artık huzurun şehridir.

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SON KAMPANYAMIZLA DİYARBAKIR'A 5570 KONUT, 450 SANAYİ SİTESİ VE 30 BİN KONUTLUK ARSA DAHA KAZANDIRACAĞIZ

Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım. Türkiye'yi büyütüyoruz derken güvenliği ile huzuru ile işiyle, vizyonuyla velhasıl her şeyi ile büyütüyoruz. Biz bugüne kadar Diyarbakır'ı 57 milyon liralık kamu yatırımı ile her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduk. Batı'ya ne yaptıysak Doğu'ya, Güneydoğu'ya da onu yaptık. İnşası süren Kayapınar Şehir Hastanemizi de ihalesini hızla yenileyerek sizlerin hizmetine sunacağız. Sporda ülkemizin en modern statlarından birini Diyarbakır'a kazandırdık. Son kampanyamızla Diyarbakır'a 5570 konut, 450 sanayi sitesi ve 30 bin konutluk arsa daha kazandıracağız. Kura neticesinde arsaları kim kazanırsa onlar alacak. Eski stadın yerine Millet Bahçesi yapıyoruz. Ulaştırmada 44 km'lik bölünmüş yol uzunluğunu 456 km'ye çıkardık. Bugüne kadar yaptığımız barajlara ek olarak GAP'ın en önemli kısımlarından Silvan Barajı'nı hayata geçireceğiz. Silvan Barajı yakında su tutmaya başlıyor. TOKİ çalışmalarında bir yandan 500 bin konutu, arsayı, iş yerini kapsayan yeni kampanyayı başlatırken mevcut projeleri de hızla tamamlıyoruz.