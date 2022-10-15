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‘Kötü anılar’ müze oluyor

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#12 Eylül#Diyarbakır Cezaevi#Adalet Bakanlığı
‘Kötü anılar’ müze oluyor
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

12 Eylül askeri darbe dönemindeki korkunç işkenceler ve insan hakları ihlalleriyle bilinen Diyarbakır Cezaevi kapatılıp müze yapılacak. 1981-1984 yılları arasında 34 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de sakat kaldığı cezaevi, birçok belgesel filme ve kitaba da konu olmuştu.

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Diyarbakır Cezaevi’nin Adalet Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devir kararı ve müzeye dönüştürülmesine ilişkin protokol, iki bakanlık arasında imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Cezaevi’ni, yine bir dönemin insan hakları ihlalleriyle ünlü mekanı Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde yaptığı gibi “Cezaevi Müzesi”ne dönüştürecek.

‘Kötü anılar’ müze oluyor

Diyarbakır Cezaevi tarihe karışacak

CUMHURBAŞKANI DUYURACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bartın’daki maden faicası sebebiyle programını iptal etmesiydi, bugün Diyarbakır’da cezaeviyle ilgili bu kararı kamuoyuyla paylaşması bekleniyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a cezaevinin temsili anahtarını verecek. Cezaevi’nin kapatılması geçmişte birçok hükümetin hedefleri arasında yer almış ancak hayata geçirilememişti. Erdoğan da geçtiğimiz yıl Diyarbakır Cezaevi’nin kapatılıp müze yapılacağını söylemişti.

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‘Kötü anılar’ müze oluyor

DÜNYANIN EN KÖTÜ ŞÖHRETLİ 10 CEZAEVİ ARASINDA

1972 yılında yapımına başlanıp, 12 Eylül askeri darbesinden kısa bir süre önce, Temmuz 1980’de askeri cezaevi olarak açılan Diyarbakır Cezaevi yoğun insan hakları ihlalleri ile tarihe geçti.

‘Kötü anılar’ müze oluyor

The Times gazetesinin “dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi” arasında saydığı cezaevinde 1981-1984 yılları arasında 34 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de sakat kaldı. Diyarbakır Cezaevi birçok belgesel ve kitaba da konu oldu. Cezaevi, 1988 yılında Adalet Bakanlığı’na devredildi ve bu tarihten sonra E Tipi Cezaevi olarak hizmet gördü.

 

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#12 Eylül#Diyarbakır Cezaevi#Adalet Bakanlığı

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