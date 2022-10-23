Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Beyaz Melesli Kadınlarla’ bir araya geldi

Haberin Devamı

Diyarbakır'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte helikopter ile Silvan ilçesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silvan'da “Beyaz Melesli Kadınlarla” bir araya geldi. Erdoğan'ı Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi ve Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman ile vatandaşlar karşıladı.

Bölgenin 'Hanım Ağası' olarak isimlendirilen Suna Kepolu Ataman, 'Beşiği Sallayan, Dünyayı Sallar' sloganı ile Diyarbakır'ın ilçeleri ve köylerinde 'Beyaz Melesli (Tülbentli) Kadınlarız Biz de Varız' projesini hayata geçirmişti.