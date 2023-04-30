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Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere seslendi: Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak karamsarlığa kapılmayın

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Afad
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere seslendi: Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak karamsarlığa kapılmayın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 10:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde inşa edilecek 650 bin konutun ilk 319 bininin bir sene içerisinde teslim edileceğini belirtirken, 'Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık. Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak karamsarlığa kapılmayın.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

6 Şubat’ta asrın afetini yaşadık, 51 bine yakın canımızı toprağa verdik. Fakat 85 milyon asıl büyük felaketi deprem bölgesini unutursak yaşarız.

Depremzede kardeşlerim;

Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle. Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz.

3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz.

350 ayrı noktada toplam 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz.

Hatay hariç tüm illerimizdeki enkazı kaldırdık, inşallah Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta bitiriyoruz.

'30 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK'

Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık.

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2 milyon 400 bin insanımıza psikososyal destek hizmeti sağladık.

Her gün 4 milyon insanımıza 3 öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz.

İnşa süreci başlayan konut sayısında 125 bine, bilfiil temeli atılan konut sayısında 58 bin 630’a ulaştık.

Son olarak dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimle deprem konutlarımızın temelini attık.

Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz toplam 650 bin yeni yuvanın ilk 319 binini bir sene içerisinde inşallah sizlere teslim edeceğiz.

'KESİNLİKLE KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN'

Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın.

Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın.

Allah’ın izniyle bu zor günleri en kısa sürede aşarak müreffeh yarınlarımıza ulaşacağımızdan hiç endişe duymayın…

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hatay#Afad

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