Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te açıkladı... Türk astronotlar dünya basınında

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, Atatürk Havalimanı'nda teknoloji meraklılarına kapılarını açtı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'e yoğun ilgi devam ederken TEKNOFEST 2023'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansı AP bu gelişmeyi abonelerine sıcağı sıcağına servis etti.

AP'nin haberinde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotunun yıl sonuna kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceğini söyledi' ifadesi yer aldı.

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post 'Erdoğan duyuruyu İstanbul'daki TEKNOFEST havacılık ve uzay fuarında yaptı' dedi.

'ERDOĞAN BİR DİZİ PRESTİJLİ PROJE AÇIKLADI'

Haberde Erdoğan'ın sözlerine geniş yer ayrılırdı ve şu değerlendirmeye yer verildi;

'Erdoğan, yeniden seçilmek için kampanya yürütürken, Türkiye'nin ilk nükleer santrali ve Karadeniz rezervlerinden doğal gaz dağıtımı gibi bir dizi prestijli projeyi açıkladı.'

Voice of America (VOA) haberinde seçilen astronotların 2023 yılı bitmeden uzay istasyonuna gideceği bilgisine yer verdi.

Seçilen kişileri okurlarına tanıtan VOA '43 yaşındaki hava kuvvetleri pilotu Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı olarak seçildi. Yedeği, Türk savunma müteahhidi Roketsan'da havacılık sistemleri mühendisi olan 30 yaşındaki Tuva Cihangir Atasever' dedi.

Erdoğan'ın 'Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine çıkacak olan arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak' açıklamasına haberinde yer veren The Hill, Erdoğan'ın törene Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte katıldığını yazdı.

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Yunan ERT 'Sağlık durumuyla ilgili tüm senaryolara meydan okuyan Erdoğan, İstanbul'daki TEKNOFEST teknoloji fuarında mükemmel bir formda yer aldı' dedi.

Ethnos ise 'Erdoğan Türkiye'nin ilk astronotunu İstanbul'da düzenlenen Teknofest teknoloji festivalinde sahneye çıkardı' değerlendirmesinde bulundu.

Haberde 'Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay görevinin 2023 sonunda gerçekleşeceğini de duyurdu' denildi.

Kathimerini TEKNOFEST'e katılan Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdel Hamid Dbeiba'nın eşlik ettiğini yazdı.

Capital.gr 'Baykar, 2024'te yeni bir gelişmiş SİHA üretimine başlamayı planlıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Haberde 'Türk savunma sistemleri üreticisi Baykar, önümüzdeki yıl yeni bir İnsansız Muharebe Hava Aracı (SİHA) üretimine başlamayı planlıyor. Selçuk Bayraktar'ın da belirttiği gibi bu hava aracı şimdiden uluslararası ilgi görüyor' denildi.

Erdoğan'ın İzmir mitingi de dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz BBC haberinde 'Erdoğan İzmir'de fırtına gibi gürledi' ifadesine yer verildi.

Uluslararası haber ajansı AFP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 gün sonra tekrar sahalara döndüğünü yazdı.

Yunan Ethnos 'Erdoğan muhalefetin kalesinde güçlü bir destekle ortaya çıktı' dedi.

Erdoğan'ın aynı gün TEKNOFEST'e katıldığını hatırlatan Politico, Erdoğan'ın yoğun programına dikkat çekti.

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