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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 09:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Erdoğan, yarın da Azerbaycan'da temaslarda bulunacak.

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Yeniden "Cumhurbaşkanı" seçilen Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyaret edilen ülkeler geleneğini bozmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.

İletişim Başkanlığı, görüşmede, Ada'da yaşanan gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacağını duyurdu.

 

YARIN DA ALİYEV İLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek.

İki lider, Ankara-Bakü hattında iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik değerlendirme yapacak.

Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeyi de ele alacak. Kafkaslar'daki kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik mesajlar verilecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#ANKARA

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