Komisyon ara zam için toplanacak

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Bu beklentilerin temelini ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamaları oluşturuyor. Bilgin mayıs ayında “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti. Zam oranıyla birlikte yılın ikinci yarısı için asgari ücret desteği de müzakere edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yarın yapılacak toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Asgari ücret için komisyon toplantıları normal koşullarda 4 turda tamamlanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan ara zam toplantılarında iki bileşimde karara varılmıştı. Bu yıl da sürecin mümkün olduğunca hızlı tamamlanması öngörülüyor. Belirlenecek olan yeni ücret temmuz ayından itibaren geçerli olacak.

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Asgari ücret görüşmelerinin önemli unsurlarından biri de işverenlere verilecek destek miktarı olacak.

DESTEK BİTİYOR

2023 yılı asgari ücreti için önce 6 aylığına 250 TL’lik destek verilmiş daha sonra bu rakam 400 TL’ye çıkarılmıştı. Destek bu ay itibarıyla bitiyor. Bu nedenle görüşmelerde asgari ücret desteği ve yöntemi de ele alınacak. Türkiye’de asgari ücret diğer ülkelerden farklı olarak çok geniş kesimleri ilgilendiriyor ve çalışma hayatındaki en temel ücret niteliğini kazanmış durumda. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aralık ayında yaptığı açıklamada özel sektörde çalışanların yüzde 37’sinin asgari ücret aldığını söylemişti. Buna göre, Türkiye’de asgari ücretle çalışan sayısı ortalama 5 milyon 400 bin kişi. Ancak asgari ücretin çok az üstünde ücret alanlar da dikkate alındığında bu rakamın 7 milyonu da geçtiği ve çalışma hayatının yarısını ilgilendirdiği tahmin ediliyor.

Aralık ayındaki görüşmelerde asgari ücret Türk-İş’in muhalefeti, TİSK ve Çalışma Bakanlığı’nın mutabakatıyla oyçokluğuyla belirlenmişti. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş düzeyinde bulunuyor.