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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapalı alanda maskeye veda

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Maske#Kapalı Alan
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapalı alanda maskeye veda

Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce açık havada takma zorunluluğu kaldırılan maskenin artık kapalı alanda da zorunlu olmayacağını açıkladı. Erdoğan, toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maskeye vakalar binin altına inene kadar devam edileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları şu sözlerle açıkladı: “Dünyamızın 2 yılı bu salgın altında geçti. Bu süreç kısa sürede üretimden tüketime, spordan eğitime kadar her alanı etkileyen topyekûn krize döndü. Hastaneden sağlık personeline, solunum cihazından aşıya kadar ciddi sıkıntılar yaşandı. Devletlerin yönetim becerileri sınandı. Türkiye tüm bu sınamalardan alnının akıyla çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri oldu.

SALGIN ARTIK TEHDİT DEĞİL

Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmasına ihtiyaç kalmadığı görüşüne varmıştır.

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TOPLU TAŞIMADA DEVAM

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 2 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulumuzun önerisi ileri yaşlardaki kişilerle kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Bilim Kurulumuz kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir. Etkinliği ispatlanmış olan kendi aşımız TURKOVAC hatırlatma dozları olarak özellikle tavsiye edilmektedir. Aşı uygulama merkezleri faaliyetlerini sürdürecektir. Ülkemizde üretilen koronavirüs ilaçlarının halkımıza ücretsiz dağıtımına devam edilecektir.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Maske#Kapalı Alan

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