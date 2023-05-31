Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum açıkladı: İşte Meclis’in yemin takvimi

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30 MAYIS SALI

- MİLLETVEKİLİ KESİN SONUÇLARI: Milletvekili kesin seçim sonuçları ilan edildi.

1 HAZİRAN PERŞEMBE

- CUMHURBAŞKANI KESİN SONUÇLARI: Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ilan edilecek.

2 HAZİRAN CUMA

- MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENİ: TBMM en yaşlı üye olan Sayın Devlet Bahçeli başkanlığında kendiliğinden toplanacak ve milletvekillerinin yemin töreni yapılacak.

3 HAZİRAN CUMARTESİ

- CUMHURBAŞKANI YEMİNİ: TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından Genel Kurul’da cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdimi yapılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini gerçekleşir. Aynı gün yeni cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye’de yapılır.

m YENİ KABİNENİN AÇIKLANMASI: Yine cumartesi günü Külliye töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zaman da onların milletvekilliği sona erer.

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4 HAZİRAN PAZAR

- BAKANLARIN YEMİNİ: Atanan CUMHURBAŞKANI yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar TBMM’de yemin eder. Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır. Milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar ant içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM Genel Kurulu’nda ant içerek yasama görevine başlarlar.