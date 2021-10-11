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Çorum'da acı olay! Kayıp ihbarı yapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

#Çorum#Alaca#Kayıp Çocuk
Çorumda acı olay Kayıp ihbarı yapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde kayıp ihbarı yapılan mevsimlik tarım işçisi ailesinin çocuğun cansız bedeni, isale hattı inşaatındaki su birikintisinde bulundu.

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Şanlıurfa'dan çalışmak için ilçeye gelen mevsimlik tarım işçisi Kubacık ailesinin, 13 yaşındaki oğulları Ali Kubacık'tan haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arazide arama çalışmalarına başlandı.

Uzun süren arama kurtarma çalışmalarında netice alınamayınca bölgedeki isale hattı inşaatındaki su birikintisinde arama yapılması için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.

Gece geç saatlerde yaklaşık 3 metre derinliğindeki su birikintisine giren AFAD dalgıçları, kayıp ihbarından yaklaşık 6 saat sonra çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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