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Çocuklarda Strep A alarmı

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#Strep A#Çocuk#Boğaz Ağrısı
Çocuklarda Strep A alarmı
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:00

Çocuklarda boğaz ağrısı ve uzun süreli ateşe neden olan Strep A bakterisi nedeniyle Avrupa ve ABD’de 10’dan fazla çocuk yaşamını yitirdi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Kenan Barut, Strep A ile ilgili “Çocukları ölüme götüren vakalarda dirençli bir enfeksiyon oluşturuyor” dedi.

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İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayper Somer de “Streptokokus A’nın bir çeşit toksin salgılayan tipi. ‘Et yiyen bakteri’ olarak da adlandırılıyor. Bu salgılanan toksin, dokularda harabiyet, büyük yaralar, başka organlarda tutulum yapabiliyor ve şok tablosuna yol açabiliyor. Nadiren olsa da görülebilen bir tablo. Türkiye’de hiç vaka yok” dedi.

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NASIL BULAŞIYOR

Boğaz ağrısı ve boğazda iltihap görülüyor. Antibiyotik tedavisine başlanması gerekiyor. Damlacık yoluyla, bazen de gözden bulaşabiliyor.

 

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#Strep A#Çocuk#Boğaz Ağrısı

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