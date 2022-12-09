Çocuklarda Strep A alarmı

Haberin Devamı

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayper Somer de “Streptokokus A’nın bir çeşit toksin salgılayan tipi. ‘Et yiyen bakteri’ olarak da adlandırılıyor. Bu salgılanan toksin, dokularda harabiyet, büyük yaralar, başka organlarda tutulum yapabiliyor ve şok tablosuna yol açabiliyor. Nadiren olsa da görülebilen bir tablo. Türkiye’de hiç vaka yok” dedi.

NASIL BULAŞIYOR

Boğaz ağrısı ve boğazda iltihap görülüyor. Antibiyotik tedavisine başlanması gerekiyor. Damlacık yoluyla, bazen de gözden bulaşabiliyor.