Togg’dan Google ve Yandex’e rakip

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TOGG önceki gün ‘bir otomobilden daha fazlası’ olarak tanımladığı yönünü ilk kez gösterdi ve mobil uygulaması Trumore’u tanıttı. İstanbul’da düzenlenen etkinliğe katılan gazetecilere Trumore’un beta sürümünü indirip test etme imkânı da verildi. Ben de toplantıdan sonra Trumore’un henüz yayınlanmaya hazır olmayan versiyonunu test ettim. Kazan, Gez, Oyna ve Keşfet olmak üzere 4 farklı kategoride kullanıcılara çeşitli deneyimler sunan uygulama üzerindeki incelemelerim sonucunda bana göre, kullanıcıların en çok ilgisini çekecek özellik ‘Gez’ yani navigasyon hizmeti oldu. Çünkü, Trumore’un navigasyonu bana Türkiye’yi daha iyi tanıyan, ihtiyaçlara da buna göre yanıt verebilen bir deneyim sunacağının ilk işaretlerini verdi.

TÜRKİYE’Yİ TANIYOR

Türkiye’de akıllı telefon üzerinden kullanılan en yaygın navigasyon hizmetleri, Rusya merkezli teknoloji şirketi Yandex’in ‘Yandex Navi’ uygulaması ve ABD merkezli Google’ın ‘Harita’ uygulaması. İkisi de yılların kullanıcı deneyimi ve geri bildirimine sahip. Öyle ki, Yandex Navi’nin Türkiye’de 60 milyon aylık kullanıcısı var. Her ikisini de yıllardır kullanan birisi olarak Yandex Navi’nin bu pazardaki en iddialı oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Trumore’un navigasyon hizmeti ise doğrusu daha önce görmediğim dikkat çekici birkaç özellik sunuyor. Her şeyden önce Türkiye’yi daha iyi tanıdığını kullanıcıya hissettiriyor.

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‘259.5 TL’YE BURSA’YA GİDERSİN’

Navigasyonda dikkatimi çeken ilk özellik yola çıkmadan paralı yolların ne kadar tutacağını bize göstermesi. Örneğin, İstanbul’dan Bursa’ya TEM Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak gidersem paralı yollar ile köprüye 259.2 TL ödeyeceğimi söylüyor. “Ankara’ya gideceksen en uygun 122.5 TL’den şu yolu kullanarak 6 saat 50 dakikada varabilirsin” diyor. Elektrikli otomobille gidersem ne kadar enerji harcayacağımı da (İstanbul-Bursa 45 KWh) belirtiyor. Rota tamamlandığında gidilen şehrin dijital magnetini kullanıcıya hediye ediyor. Türkiye’nin kültürel miraslarını, müzelerini, tarihi kilise ve camilerini de Togg’un navigasyonu üzerinden çok daha ayrıntılı görebiliyoruz. Bunlar, Google ve Yandex’te görmediğimiz bazı özelliklerden. Togg sadece bu navigasyon hizmetiyle hiç otomobil satmadan milyonlarca kullanıcıya erişebilir.

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BU YÖNLER GELİŞTİRİLİRSE DAHA İYİ OLUR

UYGULAMA henüz Beta yani herkese açılmadan önceki sürüme sahip. Üzerinde son geliştirmeler devam ediyor. Ben de doğal olarak doğrudan Yandex ve Google’ın navigasyon servisleriyle karşılaştırdım. Trafik bilgisini henüz nereden aldığını bilmiyoruz ama şehiriçinde Yandex’in sağladığı bilgilere yakın bilgiler veriyor. Uygulamada herhangi bir takılma gözükmüyor. Ancak yolları simgeleyen renk çizgileri daha belirgin ve keskin olabilirdi diye düşünüyorum. Gideceğimiz rotayı çizen renk için ise ‘turkuvaz yerine yeşil tonlarında olsaydı keşke’ dedim. Yine rotayı gireceğimiz bölüm yani adres çubuğu telefon ekranının üzerinde değil de altına alınsa fena durmaz hatta kullanımı kolaylaştırırdı. Yazı fontları da biraz daha kalın bir fontla sunulabilirdi.

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HİÇ ARAÇ SATMADAN MİLYONLARA ERİŞECEK

Trumore uygulaması sadece TOGG sahiplerine değil herkese açık olacak. App Store, Google Play ve AppGallery isimli akıllı telefon uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Uygulamada sadece ‘Gez’ yani navigasyon hizmeti yok. Fintek çözümlerinin sunulduğu ‘Kazan’, oyun ve oyunlaştırmaya dair servislerin yer aldığı ‘Oyna’, THY, Hopi, Trendyol benzeri işbirliklerinin bulunduğu ‘Keşfet’ olmak üzere 4 ana kategoride hizmetler var. ‘Kullanıcı empati platformu’ olarak da tanımlanan uygulama, veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilme özelliğine sahip. Kısacası, Togg Mart 2023’e kadar tek bir araç satmadan milyonlara ulaşabilir. Navigasyon ve etrafına kuracağı servisleri iddialı rakiplerinin seviyesine çıkarabilirse de fark yaratır.