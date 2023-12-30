‘Çocuk katilleri’ne operasyon: 28 kişiye gözaltı

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İran basınında, Türkiye’den gelen kanser ilaçlarının iyileşme umudu bulunan 450 çocuk ve yetişkinin ölümüne neden olduğuna yönelik haberler çıktı. Bu ölümler ülke gündemine oturdu. Çocukları ölen çok sayıda aile, Türkiye’ye gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyetçi oldu. İran’ın gönderdiği raporlarda ilaçların sahte olduğu belirtiliyordu. Bu aşamadan sonra ilaçları gönderen ilaç depolarının İran’a göndermek üzere gümrüklerde bulunan kanser ilaçlarına el konularak laboratuvarlarda incelendi. İncelenen kanser ilaçlarının tamamının sahte olduğu saptandı.

Davut Tekiner

ECZA DEPOLARI KURDU

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Araştırmaya göre, daha önce 143 kez sahte ve kaçak ilaçtan adli işlem gören elebaşılığını Davut Tekiner’in yaptığı Tekiner suç örgütü ilaç ve ecza depoları kurdu. Yurtdışından başta kanser olmak üzere çoğunluğu yeşil reçeteli çok sayıda ilaç getirildi. Bu ilaçların içi boşaltıldı ve el altından Türkiye’de satıldı. Boş ilaç kutuları, yapılan sahte ilaçlarla doldurularak birçok ülkeye gönderildi. Çete, ihracat değeri yaklaşık 98 milyon 26 bin 348 lira olan 11 farklı sahte ilacın 2020-2022 yılları arasında İran’a usulsüz şekilde satışını yaptı. Çeteye bağlı 16 farklı ilaç firması üzerinden ilaçlar için İran vatandaşı Navıd Razaei Anvarı’den 3 milyon 500 bin Euro ve Alı Akbar Kokobzadeh’den 1 milyon 800 bin Euro alındı.

BİNLERCE İLAÇ ELE GEÇTİ

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Muğla ve Şanlıurfa’da geçen salı günü özel harekat polislerinin de katıldığı eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Davut Tekiner’in de arasında bulunduğu 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin tablet yasadışı ilaç, 269 bin TL, 800 dolar, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası, ruhsatsız silah ve 30 adet dijital materyal ele geçti. Çete üyeleri adliyeye sevk edildi.