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15 Temmuz gecesinin tanığı CNN Türk Kameraman Şefi Ahmet Akpolat, darbecilerin CNN Türk'ü basma anını anlattı. Akpolat, şöyle konuştu.

"Helikopterle indiler. 13 kişi indi. Bir grup televizyon binasına bir grup da gazete binasına gitti. İçeri girerken 'Müdahale etmeyin' diye bağırdılar. Rütbeli bir asker, birinci katta 'Kamerayı kapat' dedi bana. Üzerime yürüdüler. Ali Güven onları tutup engelledi. Ben de geri geri kaçmaya çalıştım. Bana müdahale olunca kaçıp görüntüleri güvence altına aldım ve ikinci kartı taktım. Merdivenleri kapatmışlardı, asansörü kullandım. İkinci katta ise kamerayı almaya çalıştılar. Ben de veremem dedim ve arbede yaşandı. En sonunda dipçiğini göstererek 'Ver, yoksa vururum' dedi. O an kamerayı ve görüntüleri kurtarmak gibi bir derdim vardı. Sonradan görüntüleri izleyince ben de endişelendim. Kamerayı çanta gibi tutarak CNN Türk katında çekim yaptım. Yayın odasını arıyorlardı. Yayın odasını arkadaş kilitlediği için yedek yayın odasını buldular. Daha sonra giriş kata vatandaşları çekmeye gittim. Vatandaşlar ve polislerin hepsi gelmişti."

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"DARBECİ ASKERLERİN GÖZALTINA ALINMASINI DA ÇEKTİM"

"Darbeci askerlerin gözaltına alınmasını da çektim. Sonra Hürriyet gazetesinin orayı çekmeye gittim. Hürriyet tarafı boştu. Bizim tarafımızda bir kez silah sıkıldı. Polisler iknaya başladı. İkna etme uzun sürdü. Bunlardan sonra yayına geçtik. Binanın basıldığına dair tek görüntüler bendeydi ve sisteme koyulması lazımdı. Telefonda tarif alarak görüntüleri sisteme attık. Daha sonra da köprüye gittim ve askerlerin gözaltına alınmasını çektim."

Boğazının sıkılma anını anlatan Akpolat "Bütün meslek hayatım savaşta, toplumsal olaylarda geçti. Kendimin ve muhabir arkadaşımın güvenliği esas alırım ama görüntüde de iyi görüntüyü almak için de giderim. Pişman olmadım. Neden öyle bir şey yaptım demedim. Mesleki olarak arkadaşlarla çok konuşuruz ama benim için en önemli görüntü CNN Türk'e giriş anını kaydetmekti. Çünkü o görüntüleri sadece ben çektim." diye konuştu.