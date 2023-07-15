Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: O gece kimin nerede durduğunu not ettik

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Aziz milletim, sevgili İstanbullular, siyasi partilerin saygı değer genel başkanları, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularım hürmetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde okudukları dualarla şehitlerimizin aziz ruhlarını şad eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim şehitlerimizi cennetiyle müşerref kılsın.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı Haberi Görüntüle

"O TARİHİ GECEDE KİMİN NEREDE DURDUĞUNU NOT ETTİK"



Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime, ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anından itibaren sokağa çıkan darbecilere geçit vermeyen herkese şahsım ailem ve milletim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında bir gerçeği tekrar ifade etmek istiyorum. Biz şehitlerin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakların üstünde olandan daha fazlası toprağın altında yatıyor. Onların canlarına kastedenleri unutmamak bizim görevimizdir. O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları. Daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmuyoruz.





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"ÜZERİNDEN DEĞİL 7 YIL, 70 YIL DA GEÇSE UNUTTURMAYACAĞIZ"



Merhum Aliye İzzetbegovic, "Unutulan soykırım tekrar yaşanır" diyor. Rahmetli Mehmet Akif ise ibret alamayanlar için tarihin tekerrür edeceğini uyarıyor. 15 Temmuz'u unutursak, mazlumlarını haklarını çiğnetmiş oluruz. Unutursak, her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak, benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş ve sinsi şekilde bizi sırtmızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu nedenle 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan ettik. Bugünü tarihimizdeki yerini uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı iletiyoruz. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz'un üzerinden değil 7 yıl, 70 yıl geçse de 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.





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"MİLLETİMİZ CANI PAHASINA HAİNLERE 'DUR' DEMİŞTİR"



Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara öfkemizi dinç tutacağız. Kardeşlerim, milletlerin tarihinde bazı dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz bizim açımızdan işte böyle bir kilometre taşıdır. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; biz sadece darbe teşebbüsü püskürmekle kalmadık, milletçe şanla şerefle gururla anlatılacak bir destan yazdık. Milli iradenin tankla tüfekle uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilere ve piyonlara bir kez daha hatırlattık. Nasıl tek yürek olunacağını tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan her zümreden bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim onurumuzdur, şeref madalyamızdır. 15 Temmuz istiklal beyannamesidir. Bu temiz alınlarına dayanan namlulara aldırmayıp ülkesi için direnenlerin direnişidir. Bu çoluk çocuğunun rızkını traktörünün kamyonun lastiğini yakıp darbecilere direnenlerin direnişidir.. Bu yüzünü Türkiye'ye dönmüş kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayanların direnişidir. Milletimiz canı pahasına hainlere 'dur' demiştir. Hanımlar, unutmayın burada Nene Hatun'ların Kara Fatma'ların fedakarlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Şehit polis Cennet kızımızı böyle görüyorum. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanını unutamayız. İstanbul'dan Ankara'ya al yıldızlığı bayrağı kefen yapanların fedakarlığını unutamayız. Türkiye'yi bir işgal girişiminden kurtaran bu cephe oldukça kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz.

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"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SEMBOLLERİNİ HEDEF ALDILAR"



Atatürk Havalimanı'nda saat 23.15'te havalimanına gelen bay bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrıldığını biliyorsunuz. Tankların arasından FETÖ'cüler bay bay Kemal'i alıp Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. 'Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı, ben de beklerdim'. Ben de senin öyle gideceğini bilseydim, uçağımızı biraz erken indirip seninle orada buluşurdum. Bunlar korkaktır, bunlardan bir şey olmaz. 15 Temmuz öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı. Kaldığımız yere gönderilen suikast timinden kıl payı kurtulduk. Nice badire nice saldırı atlattık. Benim korumalarım şehit oldular. Türkiye topyekûn işgal girişimine maruz kaldı. Darbecilerin hedefindeki kurumlara baktığımızda bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Milletin evi olan cumhurbaşkanlığı külliyemiz bombalandı. TBMM bombalandı. MİT, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz çok ağır saldırıya uğradı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldılar. Kolay değil 253 şehidimiz oldu. 2 bin 200'ü aşkın gazimiz oldu.





Milletimizin orduyla arasını açmayı hedeflediler. Bizim askerimizin adı Mehemtçik'tir. Neden bizim askerimize Mehmetçik demişiz. Küçük Muhammet adına Mehmetçik demişiz. Tarihten böyle gelir. Hiçbir ülkede böyle bir isim yok, sadece biz de var. Mehmetçik'i yedirmeyiz, gereği neyse yaparız. Kamu kurumları içinde güvensizlik oluşturarak zaaf oluşturmaya çalıştılar. Doğu ile Batı'yı işgal edilmesi de bir mesajdı. O köprü burada. İşgal edebildiler mi? Benim milletim kadınıyla erkeğiyle tankların altına yattı ve direndi ve köprümüz işgal edilemedi. 'Köle olmayacağız' dedik, 'Devletimizi parçalatmayacağız' dedik, 'Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz' dedik, 'Şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz' dedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlamayanlar, 'Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal' mısrasının manasını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, 'Allah devlete millete zeval vermesin' diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamazlar. 15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kıraatı yetmez. 15 Temmuz'un sulandırılması ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir.