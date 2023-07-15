15 Temmuz gecesinin dönüm noktası! CNN Türk'teki o telefon görüşmesi nasıl yapıldı? Hande Fırat anlattı

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Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi CNN Türk'teki tarihi yayının perde arkasında yaşananları Gece Görüşü programında aktardı. Hande Fırat, darbe girişiminin yaşandığı o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşme o geceki en önemli dönüm noktalarından biri olmuştu.

Yaşananları anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayan Fırat, o anları şu sözlerle anlattı:

Haberi aldığımda benim kızım 11 yaşındaydı, evdeydik. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bir gazetecinin arayabileceğini herkese arayarak bilgi almaya çalışıyorduk. FETÖ'cüler tarafından yapılan bir darbe girişimi olduğunu öğrendik. Hasan Doğan'ı aradım, iyi olduklarını söylediler. 'Açıklama yapacaklar.' dendi, kimsenin haberi yok kimse açıklama girmiyor. Kızım "anne ne oluyor diye ağlamaya başladı, darbe ne demek, ölecek miyiz?" dedi. Bir şey olmayacak dedim ve ofise geçtim.

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Genelkurmay'ın önünde izli mermiler atıldı insanlara. MİT'e ateş açıldı, Özel kuvvetler bombalandı. Orası bombalandığında ben hayatımda böyle bir sarsıntı görmedim. Bütün ekibi aşağı indirdim. Orada ne kadar kalacağımızı bilmediğimiz için 'su alın yanınıza' dediğimi hatırlıyorum.

"YILDIRIM ARADI, 'HEDEF HALİNE GELDİNİZ' DEDİ"

Yayın bittikten sonra sarsıntılar bitmedi, daha da arttı. Sayın Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra bizlerin sessiz telefonları zangır zangır çalıyor. Bağlanmak isteyen siyasetçiler arıyor, Cumhurbaşkanı'ndan sonra. 00.24'tür Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayını. Sayın Binali Yıldırım aradı aman dikkat et hedef haline geldiniz dedi.

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Hemen sonra inanılmaz bir uçak sesi. İstanbul'daki görüntüler gelmeye başladı. Meclis bombalandı. Sonrasında biz aşağı indik. Tabi birçok arkadaşımız ailelerinin yanına gitmek istedi gönderdik. Garaja indik. Geceyi böyle geçirdik, yukarı çıkıp yayın yapıp tekrar aşağı indik gece böyle geçti. Kızım aradı beni 'Anne seni öldürecekler ne yapıyorsun sen?' dedi.

O an anlamıyorsunuz tabi. Yaşanan yaşanıyor. Bizim ofisin balkonu Cumhurbaşkanlığını görüyor. Onu görünce ne olduğunu ne yaşadığınızı anlıyorsunuz. Havada bir barut kokusu var. Annem beni saatler sonra ağlayarak aradı ne güzel bir evlat yetişirmişim diye. O gün bir sürü evlat yitirildi. Benim annem bu konuda 2 kere tedavi gördü, kızım hala uçaktan korkuyor. Bu çok büyük bir hainlik. İnsanlar öldü. Gencecik insanlar öldü, engelli oldu. Ben bu topraklarda doğdum, bu topraklarda öleceğim. Vatanımı milletimi çok seviyorum.