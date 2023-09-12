Çinli kadın diplomatların gözünden... Türkiye renkli ve sürprizli

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İstanbul’dan Ankara’nın sokaklarına, Kapadokya’dan Antalya’ya, hatta Eskişehir’den Sakarya’ya Çinli kadın diplomatların objektifine takılan Türkiye’nin doğal, tarihi güzellikleri, kültürel zenginliği ve yaşama dair tanıklıkları fotoğraflara yansıdı. Kadın diplomatların fotoğrafları elçilik içerisinde de sergilenmeye başladı. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, kendisini ziyarete gelen konuklarına önce bu sergiyi gezdiriyor.





Büyükelçi Shaobin’in eşi Lan Weibin, elçilikte görevli kadınların Türkiye’de çalıştıkları ve geçirdikleri zamanın değerini bilmelerini istediğini dile getirdi. Sergide fotoğrafı da bulunan Sefire Weibin, şunları söyledi: “Kadınlarımızı görev yaptıkları ülkeyi gezerek daha fazlasını görmeye, Türkiye’nin köklü tarihini keşfetmeye, bu sıcak ve samimi insanların geleneklerini tanımaya daima teşvik ettim.





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HER DUYGUYU YAŞATIYOR

Sadece bu şekilde gezerek, fotoğraflayarak, tanıyarak bu ülkeyi gerçekten anlayabilir, takdir edebilir ve bu ülke ve insanlarına sevgi besleyebilirsiniz. Ancak bu şekilde, Çin ve Türkiye arasındaki karşılıklı anlayışı derinleştirerek iki ülkenin dostluğunu artırabilecek somut adımlar atabiliriz. İşte ‘Benim Objektifimden Türkiye’ fotoğraf yarışmasını düzenlememizin öncelikli nedeni budur. Bizim objektiflerimizden bakıldığında, Türkiye çok renkli ve bize birçok sürpriz ve duygu yaşatıyor. Çin ve diğer ülkelerden daha fazla insanın Türkiye’ye gelmesini ve bu büyülü ve güzel ülkeyi yakından tanımasını içtenlikle umuyorum.”