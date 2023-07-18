Cilo buzullarında kaybolmuştu! Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı

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Cilo Buzulları bölgesinde kırılan buzulların oluşturduğu çukura düşen 4 kişiden 2'si ilk gün sağ kurtarılmış, kaybolan Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın’ın (Şırnak) bulunması için de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmüştü. Bugün de sabahın erken saatlerinde Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekiplerin de katıldığı çalışmalar sonucunda Hakime Koç’un cansız bedenine ulaşıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Akbıyık, “Kayıp coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın bulunması için de çalışmaların sürdüğünü ve bir saate kadar bulunabileceğini umut ediyoruz” dedi.

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KURTARILAN GÜLAY AVCU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Eşiyle birlikte kurtarıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedaviye alınan Gülay Avcu’nun 2 gün sonra bilinci yerine geldi. Tedavisi süren Gülay Avcu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gülay Avcu, eşi Kemal Avcu ve iki arkadaşı ile 20 metrelik uçurumdan düştüklerini belirterek, “Hepinize merhabalar, 16 Temmuz tarihinde Hakkâri Cilo Dağı Cennet-Cehennem buzullarını görmek için 20 kişilik gezi turuna katılmıştık. Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik.

2 saat sonra yardım ekipleri gelip beni ve Kemal'i çıkardılar. Diğer 2 arkadaştan hala haber alınamadı. Telefonum çukurda kaldı, ararsanız ulaşamazsınız. Bir süre içerik paylaşamayacağım. Dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiler Gülay" ifadelerini kullandı.