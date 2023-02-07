Ciğerimiz yandı

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YAKINLARIMIZA ULAŞAMIYORUZ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Deprem sırasında Hatay’da olan Zeynep Demirel yakınlarına ulaşamadıklarını söyledi: “Ailece iyiyiz. Aramalara dönemiyorum. Rende sitesindeki arkadaşlarımıza ulaştık Allah’a şükür! Fakat Rönesans bloktaki arkadaşlarımızdan hâlâ haber alamadık.”

KIZIM ENKAZDAN SES VERİYORMUŞ

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Hatay’ı da etkileyen deprem sonucunda kızı Eylem Şafak Aydın ve eski eşi Elif Torun Öneren’e ulaşamadığını belirterek adres paylaşımı yaptı.

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Aydın’ın eski eşi Elif Torun Öneren enkaz altından kurtarılırken, Aydın daha sonraki paylaşımında “Kızım enkazdan ses veriyormuş” diyerek destek istedi. Aydın’ın Hatay’a gittiği öğrenildi.

DAYISI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Zuhal Topal, Adıyaman’da depreme yakalanan dayısı ve ailesi için yardım istedi. Ünlü sunucu, “Adıyaman Sümer Evler Mahallesi’nde Bozdoğan Otel ve yanındaki ev yıkılmış. Enkaz altında ne yazık ki. Dayım ve ailesi de yardım bekleyenler arasında. Dualarım tüm enkaz altında yaşam savaşı verenler için. Allah bütün yardım ve kurtarma ekiplerimizden razı olsun kolaylıklar versin” dedi.

ANNEM DE ORADAYDI

Oyuncu Çağrı Çıtanak’ın Hatay’da yaşayan annesi enkaz altında kaldı. Antakya Sümerler Mahallesi Harbiye A-3 Blok adresinde yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen oyuncu, Twitter mesajında şunları yazdı:” Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi Harbiye caddesinde yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin.”

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Seren Serengil’in Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma’nın ailesi de depremde mahsur kaldı. Serengil, “Mustafa Tohma’nın ailesi binada sıkışmış, telefonlar çalışmıyor, lütfen yardım gönderebilir misiniz?” mesajıyla sevgilisinin ailesinin adresini vererek yardım çağrısında bulundu. Serengil dün akşam saatlerinde son durumu şöyle paylaştı: “Tohmamın biricik annesini kaybettik. Babası kurtarıldı ama maalesef melek annesi dayanamadı tarifsiz üzgünüm.”

EKİP YOLLAYIN

Aylin Coşkun, Adıyaman’daki akrabaları için yardım istedi: “Sağlık ocağı caddesi, Adıyaman merkez akrabalarımız orada, lütfen haber alamıyoruz. AFAD lütfen oraya gidilmemiş. Akrabalarımız hepsi göçük altında yalvarıyorum ekip yollayın.”

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AİLEMİN YARISI ENKAZ ALTINDA

Sanatçı Uğur Aslan, sosyal medya hesabından “Ailemin yarıya yakını #hatay’da göçük altında. Diğer kalanların söylediği tek şey, bize kimse yardım etmiyor nedeeeeeeennnnnnn???” şeklinde paylaşımda bulundu.

BURADA SEVDİKLERİMİZ VARDI

Çocukluğu Hatay İskenderun’da geçen Jehan Barbur, enkaz görüntülerini Instagram hesabında paylaştı. Hâlâ orada yaşayan akrabalarından bazılarının göçük altında olduğunu belirten ünlü sanatçı, “Bir gün evvel burada kafemiz ve sevdiklerimiz vardı. İnanamıyorum biz şu an nasıl bir felaketin içindeyiz? Sahil, Kunal apartmanı... Taş taş üzerinde bile değil.”

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GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILAN YAKINLARIM VAR AMA SEVİNEMİYORUM

Songül Öden, yıkıcı sarsıntı sonrası deprem bölgesindeki akrabalarına ulaşmaya çalıştığını söyledi. Instagram hesabının hikâye bölümünde açıklama yapan ünlü oyuncu, “Sabahtan beri akrabalara ulaşma telaşı, göçük altından çıkarılan yakınlarımız var. Sevindim ama utanarak. Garip duygular. Lütfen soğukkanlılıkla aklımızı kalbimizi bütün imkanlarımızı koordineli biçimde seferber edelim.”

AİLESİ MAHSUR KALDI

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Hatay’da yaşayan teyzesi ve anneannesi için yardım istedi: “Anneannem yürüyemiyor, hasta. Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı” diyerek ailesinin yaşadığı adresi sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncu daha sonra anneannesi ve teyzesinin kurtulduğunu duyurdu.

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10 ŞİDDETİNDE GİBİ HİSSETTİK

Oyuncu Hacı Ali Konuk, tiyatro oyunu için gittiği Malatya’da depreme yakalandı. CNN Türk’te canlı yayına bağlanan Konuk, yaşadıklarını anlattı. Kaldığı otelde sarsıntının başlaması üzerine deprem şiddetinin etkisiyle yataktan düştüğünü söyleyen Konuk, “10 şiddetinde gibi hissettik. 1 dakika 20 saniye kadar sürdü” dedi.

Haluk Levent: Gün birlik olma günü. Bu kadar afet gördüm bugünkü kadar felaketini yaşamadım. Herkes arıyor. Herkesin enkaz altında akrabası kardeşi var. Deprem bölgesinde şartları malum. Allah herkesin yardımcısı olsun. 650 kişilik ekiple bölgelere dağıldık. Kıvanç Tatlıtuğ 200 bin TL, Merih Demiral 1 milyon TL, Mustafa Ceceli 200 bin TL, Edis 400 bin TL, Burak Deniz 150 bin TL bağış yaptı.

Acun Ilıcalı: Hepimizin yüreğini yakan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar dilerim. Dualarımız enkaz altında bulunan yurttaşlarımızla. Geçmiş olsun Türkiyem.

Mert Fırat: Geçmiş olsun Türkiye! Sahada ihtiyaç tespiti için çalışmalarımıza başladık. İhtiyaçlar için takipte kalınız! @ihtiyacharitasiofficial

HALAM ENKAZ ALTINDA

Sena Şener: Kahramanmaraş’ta yaşayan halasının enkaz altında kaldığını söyledi. Ünlü şarkıcı, “Halam, Asude Şener, Kahramanmaraş, Hayrullah Mahallesi 33018. Sokak, Pırlanta Apartmanı’nda göçük altında. Bu apartmanda birçok kişi daha yakınına ulaşmaya çalışıyor. Paylaşmak belki bir ihtimal doğurur.”

Bengü: Kapkara bir güne uyandık; çok çok üzgünüm. Tüm memleketimize geçmiş olsun.

Ajda Pekkan: Karanlık bir sabaha uyandık. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurtarılmayı bekleyen herkese sağ salimen ulaşılması hepimizin ilk duasıdır. Çok üzgünüm.

Antonio Banderas: Türk ve Suriye halkına dayanışma kucağı açıyorum. Başlarına gelen trajedi yüzünden cesaret diliyorum.

Sibel Can: Başın sağ olsun Türkiye. Kahramanmaraş ve diğer illerimizde meydana gelen depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, tüm yaralılara da acil şifa diliyorum.

Türkan Şoray: Bir kez daha içimiz yandı. Kaybımız büyük. Ülkemizin deprem bölgesinde olduğunu unutmamalıyız. Kalbim ve yüreğim deprem bölgesindeki canlarla beraber. Dualarım hepsiyle.

Filiz Akın: Umarım can kaybımız artmaz. Ellerimiz kalbimizde kurtarma çalışmalarını izliyoruz. Çok ama çok üzgünüm. Yastayız.

Russel Crowe: Ah Türkiye. Kalbim. Yıkıcı haber.

Nilüfer: Depreme dayanıksız yapıların içinde geleceğini, hayatını, umutlarını kaybeden insanımızın kaderi mi bu? Bu kaderi değiştirmek elimizde. Allah bir daha böyle felaket göstermesin.

Demet Akalın: Elimizden ne gelirse biz buradayız, bize ne görev düşerse. O kadar üzgünüm ki kuzenlerimin biri eczacı, biri öğretmen onların kurtulduğuna bile sevinemedim.

Ebru Gündeş: Birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Çağla Şıkel: Ah çok üzgünüm. Yaralılar ve kurtarılmayı bekleyenler için dua edelim.

Ata Demirer: Deprem çok büyük. Allah yardımcımız olsun. Telefonlar hayat kurtarır, yetkililerin çağrılarına göre hızla hareket edelim.

Demet Akbağ: Geçmiş olsun Türkiye. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

Hülya Koçyiğit: Yüreğim yanıyor. Can kaybının artmaması için dua ediyorum. Yaşadığımızı unutmamalı, bütün önlemlerimizi almalıyız.

Şahan Gökbakar: Çok büyük bir felaket. Değerli dostlar; şu an birlik olarak, dayanışma içinde, en hızlı şekilde enkaz altında kalanları çıkarma ve bölge insanına destek olma vakti. Bilgi kirliliği yaratmadan, yetkilileri dinleyerek çalışmalara yardımcı olun.

Selda Alkor: Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Depreme dayanıklı binalar yapılamıyor, kötü neticeler oluşuyor. Türkiyeme başsağlığı diliyorum.

Aydan Şener: Çok üzgünüm. Göçük altında kalanların en kısa zamanda kurtarılması için dua ediyorum.

Hale Soygazi: Acımız büyük. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa, göçük altında kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum. Hep birlikte bu yaraları saracağımıza inanıyorum.

Itır Esen: Deprem ne yazık ki ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği. Fakat gerçek bu olduğu halde inşaatların ne kadar malzeme yoksunu olarak yapıldığını görüyoruz. Benim her deprem ardından gördüğüm ve içimi yakan manzara, evler dümdüz oluyor, insanlar ölüyor, fakat o perdeler uçuşmaya devam ediyor. İnsanın perde kadar değeri yok.

İbrahim Tatlıses: Gün bugündür! Bu ağır kış şartlarında depreme maruz kalan tüm vatandaşlarımıza yardım için el ele gönül gönüle birlikte olma zamanıdır.

Nurgül Yeşilçay: Çok geçmiş olsun canım ülkeme.

Mustafa Sandal: Çok geçmiş olsun. Allah bölgedeki tüm vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Umarım daha kötü haberler almayız.

Funda Arar: Geçmiş olsun Türkiyem. Hava çok soğuk, göçük altında insanlar var. Allah yardımcıları olsun. Hayatını kaybedenlere de rahmet dilerim.

Fazıl Say: Bu sabah acı bir haber ile uyandık. Halkımız için tek yürek olma günleri.

Ferhat Göçer: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Umarım can kaybımız artmaz.

Feyyaz Şerifoğlu: Güne böyle bir haberle uyanmak çok acı verici. Bu soğuk günde Allah yardımcıları olsun.

Cem Davran: Ah canım ülkem. Allah yardımcımız olsun. Deprem gerçeğimiz, kaderimiz, herkes iyi olsun, kimseye bir şey olmasın.

Binnur Kaya: Bu soğukta bu karda Allah’ım yardımcı ol. Dualarımız tüm deprem bölgesinde.

Hande Doğandemir: Çok üzgünüm, yıllardır hiçbir şey değişmeden kayıplarımızın olması dayanılmaz bir acı...

Ezgi Mola: Geçmiş olsun Türkiye. Ne acı habere uyandık be...

Aleyna Tilki: Yine tedbir almak yerine, deprem olduktan sonra yaraları sarmaya çalışıyoruz elimizden geleni yapmaya hazırız.

Engin Altan Düzyatan: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Berkay: Felaket bir sabaha gözlerimizi açtık... Bu korkunç felakette hayatını kaybeden herkesin mekânı cennet olsun.

Belçim Bilgin: Görüntüler akıl almaz felaketin boyutları sarsıcı! Çok üzücü! Dualarım şu an enkaz altında, soğukta olan canlarımızla!

Hidayet Türkoğlu: Çok üzgünüm, milletimize geçmiş olsun! Yaşadığımız bu felaketi birlik ve beraberliğimizle yardımlaşarak atlatacağız.

Yağmur Atacan: Gaziantep’te doğmuş biriyim; hislerim cok farklı, haklı olarak. Bu soğukta, o sıcacık halk için yardim zamanı!

Hadise: Uyanmak istemeyeceğimiz bir sabaha uyandık. Allah hepimize sabır versin. Çok geçmiş olsun...

Zerrin Özer: İçim çürüyor. Ne büyük acı.

Tolga Çevik: Çok büyük bir Deprem, çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum.

Burak Özçivit: Geçmiş olsun Türkiyem. Felakette hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Kerem Bürsin: Acımız çok büyük! Bir olalım! Yaşadığımız bu felaketler, bu acılar bunu göstermiyor mu? Dualarımız bir, acımız bir, sevgimiz bir.