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CHP’li Öztrak: Görüşmede bakanlık konusu gündeme gelmemiştir

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#CHP#Faik Öztrak#Kemal Kılıçdaroğlu
CHP’li Öztrak: Görüşmede bakanlık konusu gündeme gelmemiştir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 19:11

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve partisi sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde açıklama yaptı. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol metninin son derece açık olduğunu belirterek, "Protokolün 4'üncü maddesinde yer alan düzenleme Millet İttifakı’nın ortak politikalar mutabakat metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. Mutabakat metnimizin 60'ncı sayfasında 'Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilmemesini güvence altına alacağız.' Millet İttifakı’nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılamayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir" dedi.

Öztrak, ikinci konunun bakanlık meselesi olduğunu belirterek, "Baştan beri söylüyoruz 13’üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu’nu Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki genel başkanımızın, Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır" ifadelerini kullandı. 

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#CHP#Faik Öztrak#Kemal Kılıçdaroğlu

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