CHP'li Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Kimin genel başkan olacağına delegeler karar verecek

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5 Kasım'da yapılacak olan 38'inci Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Genel Kurulu'nda adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Bursa il teşkilatıyla bir araya geldi. İl Başkanlığını ziyaret eden Özel'i, İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in yanı sıra çok sayıda partili karşıladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özel, partililerin CHP Genel Başkanlığı'na aday olmasının demokrasinin gereği olduğunu kaydetti.



'TEPEDEN TIRNAĞA KADROLARIMIZ DEĞİŞECEK'



Partideki tüm kadrolarda değişimin şart olduğunu belirten Özel, "Bu partide bir değişim, bir dönüşüm, bir gençleşme, bir iktidar umudu, bir ayağa kalkma iradesini ortaya koymazsak önümüzdeki süreç son derece hepimiz açısından sürdürülmesi zor, hepimizi üzecek ve yeni kayıplar yaşayacağımız bir sürece dönüşebilir. Gizlisi saklısı yok. Televizyonda da konuşuyorlar, yüzümüze de söyleyen var. 'Bekleseydiniz yerel seçimlerden sonra kesin sen seçilirdin' diyenler var. Kardeşim, ya senin ne söylediğini kulağın duyuyor mu? Bu yerel seçimden sonra ben kesin seçileceksem sen bir felaket bekliyorsun. Ben bu yerel seçimde bir yeni yenilgi almayalım, İstanbul'un üstünde yine Recep Tayyip Erdoğan helikopterle gezip kupon arsaları Arap şeyhlerine, Katarlılara vermesin. Ankara Melih Gökçek gibi başka Gökçeklerin travmasına girmesin. Adana, Mersin, Antalya tartışılmasın. Bir işimiz yarım kaldı. Bursa'yı almak için adayım ben. Bursa'yı almak için meseleye başka bir yerden bakıyoruz. 4-5-6'sında parti genel başkanını seçecek, parti meclisi üyelerini seçecek, 6'sından sonra hep beraber tek yumruk hedefe yürüyecek, sade genel başkanı değiştirmeyeceğiz. Tepeden tırnağa kadrolarımız değişecek" dedi.

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