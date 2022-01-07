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CHP’li belediye çalışanlarından 'zam' tepkisi! Kılıçdaroğlu, grev kararı alan işçilerle görüştü

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Protesto
CHP’li belediye çalışanlarından zam tepkisi Kılıçdaroğlu, grev kararı alan işçilerle görüştü

Beylikdüzü’nde park ve sosyal tesislerin açılış ve temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'zam' tepkisi ile karşılaştı. CHP’li Bakırköy Belediyesi çalışanları kendilerine son üç yıldır zam yapılmadığı gerekçesiyle tören alanı önünde Kılıçdaroğlu’nu protesto ederek, daha önceden zam yapılacağı yönünde verdiği sözlerini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, grev kararı alan Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçilerle görüştü. Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın başkan not alarak olayı çözeceğini söyledi" dedi.

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Beylikdüzü’de park ve sosyal tesislerden oluşan bir dizi açılış ve temel atma törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye çalışanlarının 'zam' tepkisi ile karşılaştı. Bakırköy Belediyesi çalışanları, son üç yıldır zam alamadığı gerekçesi ile grev başlatmıştı. Aradan geçen süreçte çalışanlar, defalarca Bakırköy Belediyesi ve CHP’li yöneticilerden en azından yıllık enflasyon oranında zam yapılmasını istemişti. Grevin 13'üncü gününde ise Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen işçiler, zam konusunda söz aldığını fakat aradan geçen günlerde sözün yerine getirilmediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu protesto etti.

“BİZE DAYATILAN ORANLARI KABUL ETMEYECEĞİZ”

Son üç yıldır zam alamadıklarını ifade eden Yılmaz Şutanrıkulu, “27 yıldır Bakırköy Belediyesinde işçiyim. 75 gündür grevdeyiz ve masa çözümü olmadı. Belediye başkanımız sıfır zam önerdi ve sonrasında 3,5,7 gibi bir zam modeli önerildi. Tabi bu rakamları kabul etmedik ve masadan kalktık. Sesimizi Kemal Kılıçdaroğlu’na iletmek için buradayız.

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CHP’li belediye çalışanlarından zam tepkisi Kılıçdaroğlu, grev kararı alan işçilerle görüştü

"Fakat 75 gündür onlarca kez kendilerine iletmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. ‘Grevdeyiz, desteğiniz bekliyoruz’ dedik ama bir dönüş alamadık. Bize defalarca söz verildi, halledeceğiz denildi ama bir sonuç alamadık. Biz ekmeğimiz için buradayız. 75 gündür bu kış şartlarında hak ettiğimiz almak için direniyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bize söz verdi, biz bu söz yerine getirilene kadar Kılıçdaroğlu’nun peşindeyiz. Grevimizin 13'üncü gününde kendisinden söz aldık, ‘Halledeceğiz arkadaşlar’ dedi. Ama kendisine ulaşmamız 10’u, 15’i geçti ama hala bizim isteklerimiz yerine getirmediler. İsteklerimiz çok fazla değil. Biz kendilerinin doğru olduğuna inanmadığı TÜİK’in enflasyon rakamları kadar zam istiyoruz. Bizim karşımıza yüzde 0 zam ile geldiler ardından ise 5,7,9 gibi bir rakam söylediler. Yaşanan bu enflasyon karşısında bize dayattıkları bu oranları asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

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KILIÇDAROĞLU, İŞÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev kararı alan Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçilerle görüştü.

Grev başlatan Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, programda konuştuktan sonra işçilerin görüşme talebi kabul edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile işçiler adına Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüştü. 

CHP’li belediye çalışanlarından zam tepkisi Kılıçdaroğlu, grev kararı alan işçilerle görüştü

"SAYIN BAŞKAN NOT ALARAK OLAYI ÇÖZECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "75 gündür grevdeyiz. 25 Ekim'de greve çıktık. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda kendisine yaşananları aktardık. Kendisi sorunu çözeceğini söyledi. Sayın başkan not alarak olayı çözeceğini söyledi. Bakırköy Belediye başkanını yanına çağırıp sorunu çözeceğini belirtti" dedi. 

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CHP’li belediye çalışanlarından zam tepkisi Kılıçdaroğlu, grev kararı alan işçilerle görüştü

UZUN SÜREDİR GREVDEYDİLER

Bakırköy Belediyesi'nde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi döneminde hak gaspı yaşadıklarını iddia ederek grev başlatmışlardı. Bakırköy Belediyesi'nde Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasına karşı işçiler 75 gündür grev yapıyorlardı.

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