CHP’den müfredata tepki ikrama teşekkür

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, burada yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı altında Türkiye’ye dayattıkları, kapalı kapılar ardında hazırladıkları ve kendi ideolojik saplantılarına hizmet edecek olan bu eğitim modelini reddettiğimizi ifade etmeye geldik” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da bakanlığın tartışmaya açtığı yeni müfredatı çağdışı bir eğitim manifestosu olarak nitelendirirken, eğitimin yazboz tahtasına çevrildiğini savundu ve “AKP iktidarında eğitim niteliksizleştirildi, piyasalaştırıldı ve dinselleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve kadroları eğitim için bir beka sorunu haline gelmiştir” diye konuştu.

BAKANLIKTAN SİMİT VE BÖREK

CHP’liler, AK Parti iktidarlarında 9 bakanın ve 18 kez eğitim programının değiştiğini, eğitime bütçeden ayrılan payın ise düştüğüne dikkat çektiler. Bakanlık önüne Meclis’ten kol kola girerek gelen CHP’lileri karşılayan bakanlık görevlileri, açıklamaların ardından kurdukları stantta CHP’lilere simit, börek ve meyve suyu ikramında bulundu.

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Murat Emir, MEB personeline ikramlar için teşekkür ederek, “Sayın Bakanımıza selamlarımızı iletin” dedi.

BAKAN TEKİN: AĞIRLAMAK İSTERDİM

- Diyarbakır’da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP’lilerin bakanlığa yürüyüşüyle il-gili şöyle dedi: “Dediğim gibi katkı veren herkese açığız, katkılarına. Vekillerimize biz orada çay ikram etmek istedik. Kendilerine böyle bir ikramımız olsun istedik. Keşke biz orada olsaydık. Geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır’daki programımızı da başka bir güne ertelerdik. Ama şimdi medyadan öğrendim öyle bir şeyi. Kendilerine de ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. Ama sadece böyle popülist mesajlar verip, protesto ediyoruz dili hiç hoş olmaz, raporları varsa raporlarını versinler, raporlarını değerlendirelim. Yoksa kendi tabanlarını vermek istedikleri siyasi mesajları verdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine.”

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