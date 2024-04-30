CHP’den müfredat tepkisi

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Yücel, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

YARGITAY SEÇİMİ

“Haftalardır Yargıtay Başkanı seçilemiyor. Siyasi görüşlerin, hukuk ve adalet kavramlarının önüne geçtiği ortada. Bu seçilememe durumunun cemaatlerin, tarikatların çatışmasından ve çekişmesinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu ülkede adalet bekleyen binlerce insan, Yargıtay’daki, siyasetin gölgesinde sürdürülen güç savaşlarına kurban ediliyor. Geçmişte yaşananlardan ders çıkarmayan AKP iktidarını uyarıyoruz. Yargıyı arka bahçeniz haline getirmenize izin vermeyeceğiz.

TAKSİM’DEN VAZGEÇMİYORUZ

Taksim 1 Mayıs’a uygun değilmiş, terör riski varmış. Buradan AKP hükümetine soruyoruz: Siz kararlarınızı terör örgütlerinin tehditlerine göre mi belirliyorsunuz? Siz güvenlik önlemi alamayacak ve işçisini, emekçisini koruyamayacak kadar aciz misiniz? Yoksa Türkiye’deki yasal sendikaları ve siyasi partileri terör örgütü olarak mı görüyorsunuz? Taksim’den neden bu kadar korkuyorsunuz? Biz Taksim’den vazgeçmiyoruz.”