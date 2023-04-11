CHP'de Sadullah Ergin tepkisi... Ergin'den eleştirilere yanıt

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CHP'nin milletvekili listesinde en güçlü olduğu yerlerden biri olan Ankara 1. bölgede DEVA Partisi'nin kontenjanından Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e 4. sıradan yer verildi. Tepkiler peş peşe geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, tepkilere "Tepkiler olacaktır, CHP hiçbir siyasi partiyle iş birliği yapmasa kendi listelerini çıkarsaydı da yine tepkiler olacaktı" yanıtını verdi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'e FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı aralarında Sadullah Ergin'in de olduğu bazı isimlere suç duyurusu üzerine iftira suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dursun Çiçek'in kızı aynı zamanda avukatı olan İrem Çiçek de davayı hatırlattı. İrem Çiçek, "Bir Sadullah Ergin dönemi FETÖ yargısı dosyası hazırlayabilirim. Bugün demokrat görünüp o günleri aklamaya çalışanların geçmişte aldığı konumu hatırlayın isterim. Unutmayın ki geleceği doğru inşa edebilelim. Ankara’da CHP seçmeninin unutmayacağını ve bu listeye gerekli cevabı vereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye’de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf’ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var. Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket’e. Memleket gibisi yok" dedi.

"FETÖ'NÜN ALÇAK KUMPAS KURDUĞU GÜNLERİN BAKANI"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu. ZAFER Partisi Ankara 1. Bölge 1. Sıra adayı. GATA’da Harp cerrahı. Diyarbakır’da bomba imha timi ile ameliyata girip patlamamış ve patlama tehlikesi olan fünyeyi askerin vücudundan çıkarmıştı. Yüzlerce askeri tedavi etti. O askerleri kurtarırken, askerleri hapse atan, intihara sürükleyen Sadullah Ergin ise CHP 1. Bölge milletvekili adayı. Seçim sizin sevgili Ankaralılar" diyerek tepkisini gösterdi.

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CHP'li eski vekil Mustafa Balbay, "Sadullah Ergin’i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ’nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin’i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" paylaşımında bulundu.

"İŞGAL LİSTESİ"

CHP'li eski vekil Yılmaz Ateş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'ne kurulan kumpasa alkış tutanlar, ormanı görmeyip tek ağaçla uğraşmaya devam ediyorlar. Ergin'i oraya getirenlerin üzerine gidiniz ki, Türkiye'nin de işgaline seyirci kalmayasınız! Ne Ergin, ne de araya serpiştirilen Atatürkçüler, isgal listesini örtemez." ifadelerini kullandı.

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SADULLAH ERGİN: BEN CHP’NİN DEĞİL, DEVA’NIN ADAYIYIM

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Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'e konuşan Sadullah Ergin, eleştirilere "Ben DEVA Partisi’nin genel başkan yardımcısıyım ve bu partinin milletvekili adayıyım. Bu tablo üzerinden CHP’ye sitem edilmesini doğru bulmam" yanıtını verdi.

Ergin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Biz DEVA Partisi olarak 81 il ve 87 seçim çevresinde adaylarımızı belirledik ancak CHP, cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılacağını, parlamento seçimlerinde de 300 sandalye sayısını aşmak gerektiğini belirtip bunun için seçime tek liste halinde girme teklifini getirdi. Partimizin yetkili kurulları da bu teklifi uygun buldu.

- Millet İttifakı içinde olan partiler birbirlerinden farklı ve kendi siyasi programları olan partilerdir. Aynılaşmak zorunda değiller ve bu mümkün de değil.

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- DEVA Partisi kendi adaylarını tek liste olarak sundu ve listemiz diğer partilerin adaylarıyla birlikte CHP listeleri içinde yer aldı. Bu durum ‘Seçim İşbirliği Protokolü’müzün gereğidir.

- Ben DEVA Partisi’nin genel başkan yardımcısıyım ve bu partinin milletvekili adayıyım. Bu tablo üzerinden CHP’ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçime 33 gün kaldı ve bu süreyi seçimi kazanmak için harcamalıyız.