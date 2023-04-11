Sandıkta akraba yarışı

Haberin Devamı

BABALAR VE ÇOCUKLARI

AK Parti’de Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek Ankara ikinci bölge beşinci sıradan aday olurken, eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’in oğlu Cem Şahin de Karabük birinci sıradan aday gösterildi. Ayrıca, halk müziği sanatçısı Mahmut Tuncer’in oğlu Doç. Dr. Umut Tuncer, Aydın’da seçilme ihtimalinin düşük olduğu beşinci sıradan aday yapıldı.

Umut Tuncer-Mahmut Tuncer

21’inci dönemde ANAP ve 24’üncü dönemde CHP milletvekilliği yapan Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın da AK Parti’den İstanbul ikinci bölge 10’uncu sırada yer aldı. ANAP döneminde uzun yıllar Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Halil Özsoy’un oğlu Burhan Bahadır Özsoy, babası gibi memleketi Kayseri’den DEVA kontenjanından CHP üçüncü sıra adayı oldu. Bir süre önce vefat eden eski CHP milletvekili Haluk Pekşen’in kızı Ezgi Pekşen de CHP’den listeye girdi. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Elazığ Milletvekili Tolga Ağar listeye giremedi.

Haberin Devamı

Derya Ayaydın-Aydın Ayaydın

ÜÇ ENSARİOĞLU LİSTEDE

İYİ Parti, listelerinde bir baba oğulu da aday göstererek dikkat çekti. Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, İstanbul ikinci bölge ikinci sıradan aday gösterilirken, oğlu Vejdin Ensarioğlu ise Diyarbakır birinci sıradan listede yer aldı. Salim Ensarioğlu’nun yeğeni Galip Ensarioğlu ise AK Parti’nin Diyarbakır adayı oldu. İYİ Parti, akraba olan eski İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve eski Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’a da listesinde yer verdi.

Haberin Devamı

Salim Ensarioğlu-Vejdin Ensarioğlu

TÜRKEŞ KARDEŞLER RAKİP

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in çocukları da siyasetin aranan isimleri arasında yer aldı. Türkeş’in doktor kızı Ayyüce Türkeş Taş İYİ Parti listelerinden aday gösterilirken, oğlu deneyimli siyasetçi Tuğrul Türkeş de AK Parti listesinden Meclis’e gelmek için yarışacak. Tuğrul Türkeş’in MHP’de siyasi çalışmalarına devam ettiği yıllarda ise, üvey kardeşi olan Ahmet Kutalmış Türkeş de AK Parti’den 24. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştı.

Ayyüce Türkeş TaşTuğrul Türkeş

TATAR AŞİRETİ 4 PARTİDEN

Şırnak’ta Tatar ailesinden dört kişi de farklı partilerden aday olarak dikkat çekti. Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AK Parti’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den, Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu. Büyük çoğunluğu Şırnak ve ilçelerinde yaşayan Tatar aşiretinin liderliğini AK Parti’den aday olan Arslan Tatar yapıyor. Ailede 2 bini aşkın korucu hâlâ güvenlik kuvvetleri ile birlikte terör örgütüne karşı mücadelede aktif görev alıyor.

Haberin Devamı

Arslan Tatar