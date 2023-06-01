CHP'de hareketli saatler... Dicle Canova kulislerdeki son gelişmeleri aktardı: İmamoğlu 'adayım' der mi?

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İşte CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardıkları...

CHP için kritik bir MYK toplantısı olacak. Kılıçdaroğlu kurmay ekibin sunduğu istifaları kabul edecek. Ama hemen bugün yeni MYK belirlenmeyecek, PM toplantısı sonrası netleşecek.

Tıpkı 2018'deki sürecin izleneceği yönünde yorumlar var. 2018'de de seçim sonrası olağanüstü kurultay talepleri olmuştu. Hatta Muharrem İnce ve onu destekleyenler imza toplamıştı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu MYK'da değişikliklere gidip, "Genel başkanlık ve kurultay tartışmalarını yerel seçim sonrasına bırakalım" demişti. Yerel seçimde büyükşehirlerdeki başarının rüzgarı ile de 2020 yılındaki kurultayda tek aday olarak gitmiş ve 1318 delegenin 1251'nin desteğini alarak yeniden genel başkan seçilmişti. Dolayısıyla şimdi de yerel seçim süreci üzerinden benzer bir tutum sergileyebileceği konuşuluyor.

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PAZARTESİ YENİ MYK VE YOL HARİTASI AÇIKLANABİLİR

Edindiğim bilgilere göre kurultay konusu partide henüz hiç konuşulmadı. Bugün MYK, hafta sonu PM'de genel değerlendirmeleri alması bekleniyor. Ardından "Pazartesi yeni MYK'sı ile birlikte yol haritasını da açıklayabilir" deniyor.

CHP'DE KURULTAY SEÇENEKLERİ NELER?

Üç seçenek var. 45 gün sonra olağanüstü kurultay yapılması. Eylül ayında hızlandırılmış olağan kurultay veya normal olağan kurultay süreci yerel seçim sonrasında. Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılacağı yönünde bir emare yok. Bu nedenle kurultayı olağan akışında il, ilçe kongrelerini 8-9 aylık bir süreçte yaparak yerel seçim sonrasına bırakacağı yönündeki beklenti yüksek. Ama dediğim gibi son kararını MYK, PM toplantılarının ardından verecek. Pazartesi takvimi açıklaması bekleniyor.

ARA MYK'DA MEVCUT İSİMLER OLUR MU?

Peki, MYK'da mevcut isimlere tekrar yer verebilir mi? Seçim sürecini yürüten genel başkan yardımcıları, örgütten sorumlu isim Oğuz Kaan Salıcı, yerel yönetimlerden sorumlu isim Seyit Torun, seçim ve hukuk işleri Muharrem Erkek, genel sekreter Selin Sayek Böke, parti sözcüsü Faik Öztrak. "Bunlardan tekrar görev alan olur?" mu diye sorguladığımda, bakanlık verileceği için milletvekili aday yapılmayan isimlere yeniden partide görev verebileceğini düşünenler olduğunu gözlemledim. Kim onlar? Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu. Ama mevcut kurmay kadroda bir daha görev almak istemeyenler de var. Kılıçdaroğlu tüm bunları göz önüne alarak "Kiminle devam edeceğine kendisi karar verecek" deniyor.

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KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU İLE NE KONUŞACAK?

"Kılıçdaroğlu süreçle ilgili onu dinler, öneri ve eleştirilerini alır" deniyor. İmamoğlu'nun da belli rahatsızlıkları olduğu konuşuluyor, onları aktarması bekleniyor. Süreçle ve parti ile ilgili genel eleştirilerini dile getireceği ve bazı önerilerde bulunacağı kulislerde konuşuluyor.

İMAMOĞLU "ADAYIM" DER Mİ?

Ama genel merkez kaynaklarına göre İmamoğlu genel başkana rağmen bayrak açmayacak. Kılıçdaroğlu'na rağmen onunla uzlaşmadan bir harekette bulunmaz görüşü ağırlıkta. Kılıçdaroğlu'nun da "Onu dinleyip kararımı bildireceğim" diyebileceği konuşuluyor. İşte o kararı MYK ve PM sonrası takvimi açıklarken anlayacağız öyle görünüyor.

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YEREL SEÇİM SÜRECİ KARARLARDA ETKİLİ OLABİLİR

Ankara'da İmamoğlu'nun İBB başkanlığını bir dönem daha yapmak isteyebileceği, bir sonraki seçime cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlanabileceği konuşuluyor. Bu kararlar İYİ Parti ile yerel seçimde ittifakın yeniden ve bu kez sadece ikili olarak yapılıp yapılmayacağını da belirleyecek. 6'lı ittifak fiilen bitti. İYİ Parti'deki genel hava yerel seçim öncesi duruma göre yeni bir değerlendirme yapma yönünde. O yüzden gerek İmamoğlu konusundaki karar, gerek CHP'de genel başkanlık konusunda verilecek karar bu süreci de etkileyecek.